Co ukázalo derby: spolehlivý Hovorka i poklad Lingr, Spartě zas utíká titul

Radost slávistů po výhře v 302. derby • FOTO: Pavel Mazáč / Sport Největší příběh nedělního hitu? Návrat Davida Hovorky do sestavy Slavie po zhruba třinácti měsících od vážného zranění kolene. Hlavní zpráva? Ta je ale trochu jiná, i když dobře známá… Spartě zase vybuchuje titulový plán, na rivala a taky na Viktorii Plzeň ztrácí už deset bodů, byť má zápas k dobru.

Titul? Fakticky je po nadějích Jasně, matematicky to ještě neplatí. Bodů je ve hře stále spousta. Realisticky už ovšem ano. Sparta se může s vidinou mistrovského titulu opět loučit. Sice má utkání v Jablonci k dobru, ztráta deseti bodů na Slavii a Plzeň se zdá být nedostižnou. I proto, že nedělní derby názorně odhalilo, jak velký výkonností rozdíl je aktuálně mezi pražskými „S“. Tím spíš, když v nadstavbové skupině o titul bude Sparta s největší pravděpodobností hrát na hřištích obou hlavních soupeřů. To je výchozí situace, ze které už podle všeho není úniku. „Máte pravdu, že mezera deseti bodů už je velká. Máme sice zápas k dobru, ale Slavia a Plzeň jsou zkušená mužstva. Nemyslím, že by si to nechaly vzít,“ připustil trenér Vrba. SESTŘIH: Slavia - Sparta 2:0. Odveta vyšla červenobílým dokonale, trefili se Lingr a Schranz

Sázka na Krejčího staršího nevyšla V týdnu před derby to bylo poměrně žhavé téma. Koho Pavel Vrba postaví na post levého obránce? Byť Casper Höjer po dlouhém zranění odehrál v semifinále MOL Cupu proti Jablonci přes šedesát minut, zkušený kouč (nikoli překvapivě) ukázal na Ladislava Krejčího staršího. Tenhle tah mu ovšem absolutně nevyšel. Zkušený fotbalista totiž neobstál, podíl měl hlavně na první inkasované brance, kdy nijak nezkomplikoval život centrujícímu Alexandru Bahovi. „Situace vznikla ještě dřív, byla tam chyba ve středu pole. To mi vadí nejvíc,“ prohlásil Vrba. Vrba po derby: boj o titul už je složitý. Gól byl úplně zbytečný

Úderná ofenziva? Pouze náznaky Když Sparta před měsícem uspěla v Edenu ve čtvrtfinále MOL Cupu, mohla se opřít o údernou ofenzivu. Letenští tehdy nic moc nevymýšleli, všechno valili přímočaře na branku a tlačili se do zakončení. Tentokrát byl k vidění pravý opak. Rudí se přípravnou kombinací dokázali několikrát dostat do zajímavých pozic, údernost ale zásadně chyběla. Svědčí o tom i fakt, že Ondřej Kolář musel za celý duel zasahovat pouze dvakrát. „Měli jsme tři brejkové situace, které jsme nedohráli. Ráz utkání to ovlivní. Když dáte první gól, jste v obrovské výhodě. Tentokrát ji získala Slavia a hrála zkušeně. V závěru Panák trefil prostředek brány, kdyby zamířil kousek vedle, mohlo se to vyvíjet jinak,“ povzdechl si Vrba. Slavia - Sparta: Tvrdá rána Panáka! Dobře postavený Kolář ale vyrazil

„Utáhl“ to Hovorka v divokém složení Zhruba třináct měsíců nehrál soutěžní utkání. Od konce loňského ledna, kdy si potřetí v kariéře přetrhl vaz v koleni. Přesto David Hovorka naskočil do derby a zvládl to s přehledem. A to i přesto, že vůbec poprvé hrál vedle Aihama Ousoua nebo Davida Juráska, jenž přišel do Edenu teprve v minulém přestupním období. A v bráně Ondřej Kolář, jehož na začátku této sezony pronásledovaly hrozivé výkony a z pozice jedničky ho postupně vystrkal Aleš Mandous. Všechno do sebe přesto zapadlo a „sešívaní“ mají nejen tři body, ale i čisté konto. Hovorkův skvělý návrat: Tempo bylo šílené, ale jsem úplně šťastný

Tahoun Lingr Jen se podívejte: dvanáct soutěžních gólů v této sezoně, nejvíc ze všech hráčů kádru Jindřicha Trpišovského. Z fotbalisty, jemuž seděla role žolíka a do utkání často naskakoval až v jeho průběhu, je právoplatný tahoun, ofenzivní univerzál s mimořádným talentem na skórování. Schopnosti Ondřeje Lingra kulminují, navíc ve 23 letech je v krásném fotbalovém věku. Stává se bez nadsázky skutečným pokladem v týmu Slavie, jemuž se dá celkem s klidem věštit velká budoucnost. Slavia - Sparta: Bah přesně našel Lingra, ten hlavou posílá domácí do vedení 1:0