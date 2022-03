Silný: Sparta brání standardky lehkovážně. Škoda, že se nevyhrálo

Před týdnem jste se trefil v MOL Cupu, nyní máte premiérový zápis i v lize. Cítíte velkou úlevu?

„Jsem rád, že to konečně padlo. A není podstatné, jestli je to proti Spartě nebo by to vyšlo třeba na Hradec. Byl bych stejně rád. Euforie by byla ještě větší, kdyby se vyhrálo. Je hrozná škoda, že se nám to nepovedlo.“

Byl to po rohovém kopu nacvičený signál?

„Byli jsme tak domluvení, dva ze čtyř chodíme na přední tyč, zbylí na zadní. Trhl jsem se na přední, zůstal jsem sám a trefil to.“

Do šancí jste se dostával i v předchozích ligových duelech, proměňovat se vám je ovšem nedařilo. Cítil jste už tlak?

„Leželo to na mě. Jsem rád, že jsem to prolomil, už jsem gól potřeboval. Hrál jsem šest zápasů, sice se ani v jednom neprohrálo, ale gól jsem dal jenom v poháru. Potřeboval jsem ten ligový. Vím, že je střílet umím.“

Sparta měla s bráněním rohů problémy už před týdnem. Spoléhali jste na to?

„Na to, že je Sparta jedním z největších klubů u nás, přistupuje k bránění standardek lehkovážně. Věděli jsme, že nám to v poháru vyšlo a věřili, že se to může povést i nyní. Jsem za to moc rád, na druhou stranu je třeba přiznat, že my s bráněním rohů máme problémy taky.“

Překvapilo vás, když Bořek Dočkal dostal za zákrok na Davida Housku pouze žlutou kartu?

„Překvapilo mě to hodně. V Lize mistrů nebo kdekoli by za osm takových faulů bylo osm červených. Bořek říkal, že měl nohu nízko, ale podle mě ještě povyskočil. Nestalo se nám něco takového poprvé…“

