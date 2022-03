Koubek v nervech, Zlín v křeči. Sudí hradecké penalty nejdřív přehlédl

Naposledy bral Hradec všechny body na konci listopadu, kdy doma povalil Karvinou 1:0. Od té doby sbíral jen drobty, čtyři porážky a čtyři remízy. Byť se během mizerné série votroci stále drželi v prostřední skupině FORTUNA:LIGY, spodek se na jaře začal nepříjemně dotahovat. Teplice vyhrávaly, Jablonec se zvedl, Zlín také urval dvě důležité partie. Jenže tým Miroslava Koubka má zvláštní fluidum, speciální kouzlo. Když jde do tuhého, přepne do režimu totální bojovnosti a soupeři se z toho udělá nevolno. Jako v sobotu Ševcům. Ti museli sklonit hlavy po porážce 1:2.

„Hrát proti Hradci je strašně složité. Měli jsme s ním problémy i doma, kdy jsme také prohráli. Dnes jsme chtěli předvést víc fotbalovosti, bohužel to sklouzlo k jednoduchosti. A to je voda na mlýn Hradce. Oni spadnou do pěti vzadu, a když se dostaneme před šestnáctku a dáme centr, letí to do sedmi hráčů…,“ zoufale popisoval zlínský kouč Jan Jelínek.

Popsal to přesně. Hradec není mužstvo napěchované fotbalovými elegány, byť výjimky se najdou. Mužstvo je převážně složené z poctivců a vysoce zodpovědných vojáků, co se v zápasech dotýkají fyzického i psychického dna. Jeho styl hry bolí. Pokud se téhle soudržné a kondičně nadupané jednotce chcete vyrovnat, musíte být agresivní, zuřiví, neodpadat ze soubojů a ještě nervově ustát spoustu strkanic. To se Zlínu nepovedlo. V téhle psychologické hře selhal. Hlavně v prvním poločase, kdy se domácí trhli do dvoubrankového vedení.

„Přitom jsme se na styl Hradce připravovali. Jenže to tak vůbec nevypadalo. Byli jsme v křeči, nebyli jsme nebezpeční, důrazní,“ popisoval Jelínek.

SESTŘIH: Hradec Králové – Zlín 2:1. Dvě penalty a první výhra Východočechů na jaře, za ševce snižoval střídající Reiter

Situace předcházející prvnímu pokutového kopu doslova symbolizovala bohorovnost hostů. Jakub Klíma nakopl míč dopředu, zlínský kapitán Václav Procházka měl k balonu evidentně blíž, v rohu vápna se však vinou vlastní laxnosti nechal předskočit agresivním Filipem Kubalou, jehož následně fauloval. Penalta. 2:0! Mimochodem, hlavní sudí Josef Krejsa v reálu nepískal, na zřejmý faul byl upozorněn asistentem Jakubem Šimáčkem. Skvělá práce pomezního.

Kubala pak mohl přidat další gól. Po centru hlavičkoval téměř do prázdné branky, míč ale zastavila ruka Martina Cedidly. Krejsa zase nic. Po intervenci VAR se opravil. Zlínskému bekovi udělil jen žlutou, byť za zmaření vyložené brankové příležitosti měl spíše přikročit k vyloučení. Druhý pokutový kop, po diskusi se spoluhráči Vlkanovou a Rybičkou, si vzal znovu na starost Kubala. Pálil do stejného místa, Matěj Rakovan však napodruhé jeho myšlenku přečetl. „Byl určený Petr Rybička, ale Filip si věřil. To se nedá nic dělat. Neproměnil. Musím ho přesto pochválit. Na podzim zápasy dohrával, teď hraje mnohem víc. Od začátku jsem věděl, že je velmi dobrý a že jeho chvíle přijdou,“ vypravoval trenér Miroslav Koubek.

Z pohody se nakonec stalo vyhrocené drama. Po pauze Zlín snížil po střele Rudolfa Reitera, půl hodiny měl na dorovnání, hlavně v poslední desetiminutovce sypal do vápna centry, ale nic z toho. Hradec si v emotivním závěru vítězství pohlídal. „Těch posledních pět sedm minut bylo o nervech. Pro mě to byl největší stres v sezoně. Nervová, a asi i oběhová soustava, dostala velmi zabrat. Přitom já bych se takhle nervovat neměl,“ usmál se Koubek v narážce na onemocnění arytmií.

Teď už může být v klidu. Hradec bezpečně směřuje k záchraně, navíc může pokukovat i po průniku do skupiny o titul. Šestá Mladá Boleslav je lepší jen o skóre.