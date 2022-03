Teplický Žák: Pomezní říkal, že šlo o jasný ofsajd. Nemám pro to vysvětlení

Stihl jste si už ze záznamu prohlédnout váš vyrovnávací gól, který neplatil pro údajný ofsajd?

„Ještě ne, ale všichni lidi na lavičce říkali, že se o ofsajd nejednalo. Samozřejmě to mrzí, ale nic s tím už teď neuděláme.“

Situaci zkoumal VAR. Máte vysvětlení pro skutečnost, že neuznání branky posvětil?

„Nemám pro to vůbec žádné vysvětlení. Ptal jsem se i pomezního, proč to mává, když si není jistý. On říkal, že si jistý byl, že to viděl jako jasný ofsajd. Což nechápu, protože jestli se jednalo o ofsajd, tak maximálně šlo o milimetry. Na hřišti jsem byl přesvědčený, že to ofsajd nemohl být, protože jsem šel před obránce, obíhal jsem ho zevnitř. Těžko hledám vysvětlení pro tohle rozhodnutí.“

SESTŘIH: Plzeň - Teplice 1:0. Rozhodl Beauguel z penalty

Cítíte se tedy poškozeni s tím, že jste přišli minimálně o bod?

„Určitě jo. Odehráli jsme tady velice kvalitní utkání, chtěli jsme být aktivní a presovat nahoře. Dařilo se nám to zhruba na padesát procent, nějaké šance Plzeň měla, ale je to tým, který hraje o titul. Podali jsme velmi dobrý výkon, škoda, že jsme ve druhém poločase dostali do vápna strašně málo balonů. Z toho je pak těžké skórovat, takže škoda, že můj gól nebyl uznán, aby to bylo aspoň 1:1.“

Celý druhý poločas jste hráli přesilovku. Neměli jste si s ní poradit ještě lépe?

„Máte pravdu. Jak už jsem říkal, mělo tam létat o dost víc centrů, bohužel se nám nedařily a šancí jsme moc neměli. Měli jsme tlačit víc, být ještě aktivnější a jít úspěchu víc naproti.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 44. Beauguel Hosté: Sestavy Domácí: Staněk – Libor Holík, Kaša, Hejda (C), M. Havel – Bucha (90. Káčer), Kalvach – J. Kopic (46. Řezník), J. Sýkora (63. P. Šulc, 90. Trusa), Mosquera – Beauguel (82. Pernica). Hosté: Grigar (C) – Kučera, Mohamed Tijani, Vondrášek – Knapík (84. D. Boljevič), Mareček (62. Ledecký), Trubač, Jukl, Prošek (62. Hyčka) – Fortelný, Žák (84. J. Mareš). Náhradníci Domácí: Hruška, Pernica, Trusa, Řezník, Čermák, Šulc, Káčer Hosté: Mucha, Boljevič, Žitný, Mareš, Ledecký, Hyčka, Chaloupek Karty Domácí: M. Havel (č), Beauguel, Staněk, Pavel Horváth Hosté: Fortelný, Mohamed Tijani, J. Mareš Rozhodčí Radina – Kříž, Hurych Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 9560 diváků

