Matador Černý vylekal Spartu gólem i šancí: Za to Heču určitě pochválí

Prohráli jste, ale klidně jste mohli utkání zdramatizovat. Panuje po průběhu druhé půle zklamání?

„Z naší strany to byl určitě povedenější poločas. Začali jsme hrát na dva útočníky, což nám pomáhalo udržet balon nahoře a dostávali jsme se do zakončení. Paradoxně v našem tlaku nás Sparta potrestala. My jsme ji to poté už usnadnili. Nechtěli jsme to vzdát, hru otevřeli a to byla voda na jejich mlýn. Domácím hodně pomohl Dočkalův příchod, který ukázal, že proti podobným soupeřům má Spartě stále co dát.“

Jak moc složité pro vás bylo skočit do rozjetého utkání?

„Už jsem takhle naskočil proti Slovácku. Bylo to rychlé, ale problémy jsem neměl. Ani věk jsem na sobě nepociťoval. Jsem rád, že se stále ještě dostanu na hřiště. Většinou hrajeme na jednoho útočníka a jsme na ten post tři. Hodně mi nyní pomohlo, že jsme přešli na dva útočníky. Dobře jsme se doplňovali.“

Kromě gólu jste měl obří šanci, ale vychytal vás brankář Milan Heča. Šlo s tím něco udělat?

„Musím brankáře pochválit, protože to vytáhl fakt dobře. Dostal jsem se tam přes Hancka a snažil se balon umístit nahoru, aby to neměl a stejně to vyrazil. Za to ho určitě ve Spartě pochválí.“

Poslední čtyři zápasy jste pokaždé inkasovali tři a více branek. Čím si to vysvětlujete?

„Dostali jsme je v Plzni, kde jsme hráli o deseti a v Liberci, kde jsme také hráli o deseti… Pokaždé to pramenilo z toho, že jsme se sami dostali do problémů. Od Sparty jsme je dostali až v závěru, kdy jsme hru hodně otevřeli. Ale souhlasím, že je to poměrně dost.“

Těší vás alespoň to, že soupeři v boji o záchranu rovněž ztrácí body a nevzdalují se vám?

„Nebudu lhát, že bychom to nesledovali. Pořád to máme ve svých rukou a doufám, že tomu tak bude i v 35. kole. Nyní nás čekají soupeři, u kterých je pravděpodobnost, že se s nimi setkáme ve skupině o záchranu, takže teď nám začíná velký boj. Bude se počítat každý bod. Musíme se vrátit k poctivému fotbalu od dobré defenzivy a pokusit se získat co nejvíc bodů.“