Vrba: Co zahodil Čvančara, to se jen tak nevidí. Bránění standardek? Katastrofa

Bylo to utkání o prvním gólu? Čekali jste na něj téměř hodinu hry.

„Máte pravd. První gól byl určitě důležitý. V prvním poločase jsme si vytvořili několik šancí, ale i Pardubice jednu měly. Od stavu 1:0 už to byl otevřenější fotbal, nakonec to mohlo skončit klidně 7:3. Otevřely se obrany a hrálo se nahoru dolů. Nás podržel za stavu 1:0 Hečis (Milan Heča), když chytil hlavičku Černého.“

Nakonec jste si vypracovali komfortní náskok, ale inkasovaná branka v závěru vás předpokládám štve.

„Měli jsme to dohrát ve větším klidu. Zase jsme inkasovali ze standardní situace, které bráníme katastrofálně. Opět jsme si nesplnili povinnosti, pykáme za to. Je to špatně, musíme s tím asi dělat něco víc.“

Pardubice v poločase vystřídaly hned tři hráče a změnily rozestavení. Zaskočilo vás to?

„Nemyslím, že nás to zaskočilo. Spíš nám to otevřelo víc prostoru do útočné fáze. Soupeř se sice dostal v některých pasážích do mezihry, ale i my jsme kromě tří gólů měli další šance, které jsme nevyužily. Co nedal Čvančara, to se jen tak nevidí.“

SESTŘIH: Sparta - Pardubice 3:1. Probuzený Hložek a první výhra ve třech zápasech

Jak jeho vstup do letenského angažmá hodnotíte? Sice už se trefil čtyřikrát, klidně ale mohl mít na kontě dvojnásobek gólů. Navíc mi přišlo, že až příliš často opouštěl svou pozici.

(Pokyvuje hlavou) „Měl se víc tlačit do hrotu. I šance, které do kterých se dostal, pramenily z toho, že byl nahoře ve správném postavení. Nechceme ho moc mít v mezihře, spíš aby byl na hrotu. Musí si uvědomit, proč tu je, a co mu nejvíc vyhovuje.“

I přes šance v úvodním dějství to ale nebyl příliš přesvědčivý výkon. Nečekal jste, že budete v souboji s velkým outsiderem dominantnější?

„V poločase byli někteří hráči pokáraní za to, že hráli příliš pomalu a na hodně doteků. Nevyužívali jsme tu kapsu a nehledali hráče ve vyšší pozici. Připravili jsme se tak o možnost hráč ve vyšším postavení. Apelovali jsme na to, aby byli hráči aktivnější v mezihře a víc se zapojovali do útočné fáze.“

Bylo zlomem v duelu střídání, kdy jste do hry poslal Bořka Dočkala s Lukášem Haraslínem?

„Připadalo mi, že první poločas probíhal až příliš hekticky. Zbytečně jsme spěchali. Proto jsme tam chtěli dostat zkušeného hráče, který hru dokáže uklidnit, což Bořek je. Dařilo se mu tým dostávat do výhodných situací. Haraslín při prvním gólu ukázal, proč šel do hry, v křídelním prostoru to vyřešil fantasticky.“

Řadu fanoušků jste možná překvapil sázkou na gólmana Milana Heču. Proč jste se tak rozhodl?

„Naše rozhodnutí bylo správné, Heča působil velice jistě. Za stavu 0:0 chytil vyloženou šanci soupeře. Potvrdil, že se na něj dá spolehnout. Jak to bude dál, to uvidíme. Máme dobré brankáře v béčku i na hostováních, na tomto postu nemáme starosti.“