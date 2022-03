Strach o Tvrdíka. Šéf Slavie je vážně nemocný, musel na akutní operaci

Podle informací Sportu měly obtíže u Jaroslava Tvrdíka propuknout už před Vánoci, nakonec se i díky tlaku blízkých objednal na vyšetření. O své diagnóze ví šéf Slavie asi čtrnáct dní, v tomto týdnu pak absolvoval operaci.

„Jsem v nemocnici, ale nechci to komentovat, je to soukromá věc. Navíc je válka, kdy trpí mnohem více lidí než já. Věřím ale, že pro mě kluci ve čtvrtek postoupí a bude to jízda až do finále,“ napsal Tvrdík ve zprávě serveru expres.cz.

Někdejší politik ČSSD a ministr obrany Tvrdík se ve Slavii začal angažovat v roce 2015, kdy zprostředkoval prodej klubu čínskému vlastníkovi. V dubnu 2016 pak stanul v čele představenstva. Od té doby je také jedním z nejmocnějších lidí v českém fotbale.

Podporu bývalému šéfovi už na sociální síti vyjádřil třeba reprezentační obránce Vladimír Coufal, který ze Slavie přestoupil do West Hamu.

Kvůli nemoci také Tvrdíkova dcera, modelka Jana, odložila svatbu s brankářem „sešívaných“ Ondřejem Kolářem, kterou měli plánovanou na léto..