Tiéhi: horké zboží ze severu. Jde českou cestou, omezil fauly

Když poprvé naskočil do české ligy, zplakal nad výdělkem. Na konci listopadu 2020 se Christ Tiéhi postavil do opavské zálohy a byl součástí týmu, který rozjetá Slavia zdemolovala 6:0.

„Na takové tempo není zvyklý,“ upozornil Radoslav Kováč, tehdejší trenér Slezanů. „Ale pozor, má kvalitu, půjde nahoru,“ přihodil.

Stalo se, o patnáct měsíců později je z třiadvacetiletého Francouze, jehož rodina pochází z Pobřeží slonoviny, jeden z nejzajímavějších hráčů české ligy. V neděli to jasně dokumentoval při triumfu 1:0 nad Slavií. Byť Slovan hrál sedmdesát minut o deseti, akce Pražanů se tříštily o severočeskou obranu. A v ní hrál defenzivní štít se čtrnáctkou na zádech roli hlavního útesu.

„Je velmi silný na míči. Nemá cenu zastírat, že je pro nás velmi důležitý,“ ocenil oporu kouč Luboš Kozel. Tiéhi opravdu přesně zapadá do stylu hry, který Kozel preferuje. Nebojí se kombinovat, neodkopává slepě, rozjíždí akce. Zatím mu schází vlastně jen čísla, v sezoně nasbíral jednu asistenci, střelecky se doposud neprosadil.

Pozoruhodý na jeho viditelném progresu je i fakt, jak omezil fauly. V sezoně má sice zatím na kontě tři žluté karty a jednu červenou, všechny však nasbíral ve čtyřech prvních vystoupeních po zářijovém přestupu z Opavy do Liberce. Vrcholem jeho „zločinů“ byl střet s Baníkem na začátku října. Tehdy byl vyloučen, navíc zapsal třetí žlutou kartu.

Od té chvíle tedy nastupuje s potenciálním ohrožením distance za čtyři napomínání. „I proto jsem ho například v duelu s Pardubicemi v minulém týdnu stáhl ze hřiště,“ objasnil Kozel, proč Tiéhi při výhře 4:1 odkopal „jen“ osmdesát minut. „Od červené na podzim hraje čistě,“ upozornil.

Liberec - Pardubice: Rabušic propálil Letáčka pod rukou, 3:1

Na středopolaře jsou zkrátka jen samé pozitivní ohlasy. I proto je s podivem, že před příchodem do Opavy kopal v Anglii sedmou ligu, tedy poloamatérskou soutěž. Po odchodu z Le Havru, kde začínal, se vlastně jen protloukal. Prorazil až ve středu Evropy.

„Má obrovský potenciál. Je klidný, má přehled i dobrou postavu a v neposlední řadě výborný charakter. Hodný kluk, ví, co chce. Jako správný profík zůstává dlouho na stadionu, je vidět, že je z fotbalové rodiny,“ ocenil ho před časen Pavel Zavadil, který byl v době Francouzova příchodu do Opavy sportovním ředitelem klubu. Je to tak, táta Joël kopal francouzskou ligu i za reprezentaci Pobřeží slonoviny, brácha Jean-Pierre se snaží prorazit v rezervě londýnského Fulhamu.

Christ jde českou cestou – a už v Opavě viditelně rostl. Proto se brzy ozvala Ostrava, České Budějovice, opakovaně Liberec. Tiéhi (stejně jako drtivá většina cizinců v lize) však myslel spíše na odchod do zahraničí. Když se minulé léto přesun nezdařil - byť možnosti údajně byly - rád odešel do Slovanu.

Z něj však může zamířit i výš. Za poslední měsíce se z něj stalo zajímavé zboží. „Radši o tom ani nebudu mluvit, nebo ho ztratíme hned,“ pronesl Kozel. Usmál se u toho, tak trochu hořce.

Není divu, Tiéhi zaručeně myslí na další posun.

Bilance v české lize

2 sezony

36 zápasů

0 gólů

1 asistence