Levin + Svědík? To funguje. Návrat do Ruska nevyšel, tak táhne Slovácko

Už teď je dobrý. A bude ještě lepší. Vladislav Levin (26) měl hrát v Rusku, ale vhodné angažmá po konci v Bohemians doma nesehnal. Tak se zase sbalil a vydal za oblíbeným koučem Martinem Svědíkem do Slovácka. Po rychlé adaptaci na něm stojí výstavba hry. „Přinesl fotbalovost. Je velmi inteligentní hráč, dobře otáčí těžiště hry, nabízí se do kombinace,“ chválil Svědík.

Když se před startem jarní sezony objevil Vladislav Levin ve Slovácku, vzbudilo to údiv. Hlavně v Ďolíčku, kde mu posledního prosince skončila smlouva a jednání o nové ani nezačala. Hráč projevil přání vrátit se za rodinou do Ruska, před Vánoci z Prahy odletěl. „Člověk se celý život učí, v tomhle případě zeměpis. Netušil jsem, že Uherské Hradiště je v Rusku,“ pronesl v nadsázce Miroslav Držmíšek, sportovní manažer Bohemians 1905.

Věc se má tak. Odchovanec Dynama Moskva měl skutečně v plánu najít si štaci v rodné zemi. Ideálně v metropoli či poblíž. „Jenže neměl nic v přijatelné vzdálenosti. Všechny nabídky byly daleko,“ dozvěděl se Veliče Šumulikoski, manažer 1. FC Slovácko. Jelikož o něj klub stál delší dobu a z působení v Jihlavě má Levin výborný vztah s koučem Svědíkem, dohoda o dvouleté spolupráci nebyla nakonec nijak složitá. Přemýšlivý záložník se vrátil do Česka, kde působí už od ledna 2017. Postupně vystřídal Mladou Boleslav, Jihlavu, Bohemians a nyní pomáhá Slovácku.

SESTŘIH: Slovácko - Baník 0:0. Úporná bitva skončila bez gólů

Vzhledem k marodce a odchodu Daniela Marečka právě ke „klokanům“ musel Levin naskočit do základu dřív, než se čekalo. „V Rusku trénoval sám i s otcem, který je trenér,“ informoval Šumulikoski. Táta Oleg hrával profesionálně třetí ligu za FC Oryol a další kluby nižších soutěží. Nyní je manažerem ruského výběru U-20. „Vlad měl něco s rukou (zlomené zápěstí), poslední zápasy za Bohemku nenastupoval,“ připomněl Svědík závěr jeho předchozího angažmá.

Když Levin dorazil na Moravu, logicky musel potrénovat. Vstřebat trenérovy dávky není legrace. „Sám si myslel, že je kondičně připravený dobře, ale já jsem mu říkal, že herní a týmové pojetí je složitější. Bylo jasné, že zpočátku se bude hledat herně i se silami. Musel si zvyknout na styl i hráče,“ podotkl Svědík, jenž staví ruského pracanta na pozici šestky. Tam je nejplatnější.

V posledním duelu s Baníkem patřil k nejlepším na hřišti. Přesto mu měl kouč co vyčítat. „Když jsme na patnáct minut v prvním poločase vypadli, bylo vidět, že v něčem ještě rezervy má. Hrál hodně nízko. Pořád bych našel spoustu věcí, které je třeba doladit. Potřebovali jsme, aby šel víc dopředu a zapojil se do první presinkové vlny,“ popsal výtky.

Splnit trenérovy představy je fuška. Svědík však umí i pochválit. Na Levinovi si cení ochotu pracovat, vnímavost, herní inteligenci. „Zápas od zápasu je to lepší,“ ocenil pokroky. Také výkony ruského středopolaře vedly k tomu, že se Slovácko po špatném startu zase rozjelo a už čtyřikrát v řadě neprohrálo.

V Bohemians už to berou s nadhledem, byť o hráče měli dál zájem. „V půlce prosince jsme se rozloučili, popřáli jsme si hodně štěstí a vrátil se do Ruska. Uběhl měsíc a půl a objevil se na Slovácku. Překvapilo mě to, ale informovali mě týden dopředu,“ dodal manažer Držmíšek.