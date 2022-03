Plzeň už má obě věže. Na náročné hřiště budeme připravení, říká Horváth

Pro jarní výhru číslo šest, pro nic jiného do Jablonce nejedou. Plzeňští hráči chtějí navázat na úspěšné výsledky a ideálně odskočit Slavii, na níž mají tříbodový náskok. Na severu Čech se do akce vrátí po karetním trestu Tomáš Chorý, který na jaře skóroval čtyřikrát. V zápase na náročném terénu, kde se dá čekat mnoho osobních soubojů, může Viktoria využít obě vysoké útočné věže – zpátky ve formě je také Jean-David Beauguel, s dvanácti trefami nejlepší střelec ligy.

Návrat Chorého přichází v ideální čas. Olomoucký odchovanec na jaře pookřál a zvládl zastoupit Beauguela, který vynechal velkou část přípravy kvůli zranění stehenního svalu. Francouzská ofenzivní jednička naskočila od začátku až ve třetím jarním kole proti Pardubicím (4:0).

Do té doby Plzeň spoléhala výhradně na Chorého. Mnozí vytáhlému forvardovi nevěřili, „Choras“ na kritické poznámky, že důležitou roli nezvládne, odpověděl po svém – skóroval proti Hradci, Spartě, Pardubicím i Zlínu a významnou měrou se podílel na tom, že Západočeši vedou ligu před Slavií. Kvůli žlutým kartám vynechal poslední domácí duel proti Teplicím (1:0), do Jablonce už ale jede natěšený a v plné síle.

„Jednoznačně to pro nás je další varianta důrazného, vysokého hráče, který byl v posledních zápasech produktivní. Je to skvělé,“ pochvaluje si návrat druhého forvarda plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth. Zvlášť pro tuhou bitvu na severském poli může cesta vysokých balonů na Beauguela, případně Chorého, vést k úspěchu.

„Hřiště určitě nebude v ideálním stavu. Sám jsem v Jablonci na začátku kariéry dva a půl roku působil, vím, jaké je tam celoročně počasí. V průběhu sezony bylo vidět, že hřiště není v top kvalitě, to je jasné. My na to určitě budeme připravení,“ říká Horváth.

Zimní počasí na severu dává trávníku na frak, na nějaké kudrlinky a kombinace zapomeňte. Naopak platit může hrubá síla, což zvládají oba plzeňští hroťáci velmi dobře. Chorý i Beauguel umí udeřit ze vzduchu, stejně tak Mosquera nebo stopeři, když se vydají hlavičkovat dopředu. Viktoria nejspíš rozjede utkání s Beauguelem, ale trenér Bílek už v sezoně předvedl, že se nebojí na velkou část utkání vyslat na plac oba habány najednou.

Co může rozhodovat? „Určitě na obou stranách standardky, důrazná hra. Víme, že Jablonec na tom není v tabulce ideálně a nemá takovou formu jako v minulých sezonách, ale hráči jsou v podstatě pořád stejní a dostatečně kvalitní, aby nás potrápili. Nesmíme vůbec nic podcenit, starat se o svůj výkon a věříme, že nám to přinese další tři body,“ burcuje Horváth.

Jablonec už pět zápasů čeká na výhru, navíc jde do utkání pořádně rozbitý. Zdravotní trable hlásí až jedenáct hráčů, chybí důležití členové základní sestavy. „Zranění se nám lepí na paty, jsem z toho už nervózní a nemůžu spát,“ láteří severočeský trenér Petr Rada.

Plzeň se na sobotní výjezd musí obejít bez dvou hráčů. Vyloučení proti Teplicím (1:0) znamená jednozápasovou stopku pro Milana Havla. Druhý krajní obránce Libor Holík je na západě Čech z Jablonce na hostování a nesmí nastoupit kvůli vzájemné dohodě klubů. Na levého beka se pravděpodobně opět stáhne Jan Sýkora, na pravou stranu se vrátí uzdravený Radim Řezník.

Viktoria hodlá před reprezentační pauzou navázat na předchozí úspěšné soboty, kdy se radovala z bodové sklizně a pozorovala ztráty svých pražských konkurentů. Spartu čeká v neděli výjezd do Boleslavi, Slavia uzavírá 26. kolo v neděli večer proti Českým Budějovicím.