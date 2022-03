SESTŘIH: Baník - Karviná 1:3. Šok pro favorita, rozhodl drtivý úvod

Ostravský tým odstartoval podle očekávání tlakem a aktivitou, ale první desetiminutovku ukončil nečekaně gól na opačné straně. Hosté využili nedůslednosti favorita před vápnem, posunuli balon za obranu na Zorvana a ten prostřelil Laštůvku.

Za necelé tři minuty bylo pro Karvinou ještě lépe. Fleišman nedůrazně odehrál balon před Durosinmim, který se tak opět ocitl sám před gólmanem a trefil se ranou pod břevno.

Baník měl sice několik zajímavých centrů na malé vápno a v 15. minutě mohl snížit Almási, ale jeho střele chyběla síla a Bajza míč zkrotil v rukavicích. Ostravská půlhodina hrůzy vyvrcholila ve 27. minutě. Karviná znovu lehce prošla středem hřiště k vápnu, Bartošák si zasekl a navedl míč na střed a překonal Laštůvku potřetí.

Ostravský trenér Smetana reagoval ještě před poločasem trojitým střídáním a ve druhé půli domácí vsadili vše na jednu kartu. Na trávníku zbyli jen tři defenzivní hráči a totálně ofenzivní sestava si vynutila výraznou územní převahu.

V zatažené obraně soupeře však domácí těžce hledali skulinu, kterou by pronikli do vyložené šance. Několikrát se jim to povedlo, ale Tetour ani střídající Ekpai ještě balon do karvinské branky nepropasírovali.

Až v 66. minutě to dokázal Almási, který hlavou zužitkoval Klímův centr. Slovenský útočník se 13. gólem v ligové sezoně osamostatnil v čele tabulky střelců.

Bylo znát, že kontaktní branka by ještě mohla přinést velkou zápletku. Pět minut před koncem byl blízko Kuzmanovič, ale zblízka Bajzu neprostřelil. Karviná velký tlak soupeře přečkala a v nejvyšší soutěži v Ostravě na pátý pokus vyhrála. Předchozí vítězství v tomto ligovém ročníku Slezané dosáhli v únoru na stadionu mistrovské Slavie

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 66. Almási Hosté: 10. Zorvan, 13. Durosinmi, 27. Bartošák Sestavy Domácí: Laštůvka (C) – Juroška (46. Ekpai), J. Pokorný (40. Svozil), Lischka, Fleišman – D. Buchta (40. Falta), Janošek (75. Jaroň), Tetour, Koncevoj (40. Kuzmanović) – Jiří Klíma, Almási. Hosté: Bajza – Mikuš, P. Buchta, Kobouri (36. S. Dramé), Šehić – Ndiaye, Túlio – Zorvan, Svoboda (57. Papadopulos), Bartošák (C) (71. Siňavskij) – Durosinmi (57. Lukáš Holík). Náhradníci Domácí: Budinský, Boula, Falta, Kuzmanović, Jaroň, Svozil, Ekpai Hosté: Ciupa, Qose, Holík, Jursa, Dramé, Papadopulos, Siňavskij Karty Hosté: Šehić, Papadopulos, Bajza, P. Buchta, Rozhodčí Szikszay – Váňa, Volf Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 7076 diváků

