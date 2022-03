Bucha měl na noze plzeňské body: Měl jsem zachovat větší klid

Na konci první půle měl na noze tutovku. PavelAVEL BUCHA ale levačkou v solidní šanci jen napálil připraveného gólmana Hanuše. Plzeňský záložník, který při remíze v Jablonci (0:0) odehrál stý ligový zápas, odmítl výmluvy na náročný terén. „Hráli jsme to, co jsme chtěli,“ hodnotil drobný středopolař urputnou bitvu na severu Čech.

Mrzí vás ztráta v Jablonci?

„Byl to těžký zápas. Jeli jsme sem s tím hrát takový fotbal, jaký jsme hráli. Což byly jednoduché balony dopředu, snažit se sbírat odražené míče a z toho si postupně vytvářet šance. Ty, co jsme si vytvořili, jsme bohužel nepoměnili, takže musíme brát remízu.“

Co vám v zakončení chybělo?

„Štěstí, klid, nedokážu říct přesně. Bohužel nám to tam nespadlo, snad jsme si to schovali na příští zápas.“

Mohl jste v šanci proti gólmanovi Hanušovi udělat něco lépe?

„Gólman šel dopředu na jednu ze stran, já měl zachovat větší klid a kouknout se na něj, co dělá. Řešit to spíš technicky, ne takhle razantně.“

Vadil vám náročný terén?

„Nedovolilo nám to hrát fotbal po zemi a víc se dostat do kombinace a k držení balonu. Ale na to jsme se celý týden připravovali, věděli jsme, že tady takový terén bude a přizpůsobili tomu hru. Neovlivnilo nás to a hráli jsme to, co jsme chtěli.“

Bylo složité pro vás změnit styl hry?

„To, co jsme dneska hráli, není to nic těžkého, co bychom se měli nějak speciálně učit. Bylo to o tom dostat balon nahoru a nekomplikovat si život, aby nedošlo ke ztrátě na vlastní polovině.“

Odehrál jste dnes stý ligový zápas, co s vámi tohle číslo dělá?

„Jsem za něj rád, snad budu pokračovat. To znamená dál hrát, vydržet zdravý a aby mě to bavilo.“

