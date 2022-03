Vrba: Titul? Soupeři taky ztrácejí. Týden na přípravu nám pomohl

Z Boleslavi vezete přesvědčivý triumf 3:0. Byl to váš nejlepší ligový výkon na jaře?

„Do 65. minuty to probíhalo podle našich představ, kvalita byla na naší straně. Pak jsme ale soupeře pustili minimálně do dvou šancí, kdy mohl zápas zdramatizovat. My předtím naopak trefili tyč i břevno. Kdyby ovšem padl gól na 1:2, mohlo to být úplně jiné utkání. V některých momentech jsme měli trochu štěstí, ale ukázali jsme sílu. Ze všech jarních zápasů jsme si teď určitě vytvořili nejvíc šancí. Měli jsme konečně normální týden, mohli jsme dobře potrénovat. Předtím nebyl čas na regeneraci, s tím jsou spojená i zranění. Určitě nám volnější režim prospěl.“

Čím si vysvětlujete, že jste v závěrečných dvaceti minutách přišli o kontrolu nad utkáním?

„Neměli jsme dovolit, aby Mladá Boleslav měla v rozehrávce tolik času. Pak nám to dělalo problém, protože se soupeř dostával do koncovky. Nedostali jsme soupeře pod dostatečný tlak, to byla chyba.“

Venku jste v lize uspěli na jaře poprvé. Cítíte velkou úlevu i v kontextu boje o titul?

„Zatím jsme to venku sbírali po bodu, což je málo, když chcete hrát o nejvyšší příčky. Nic ale nevzdáváme, body se sečtou až na konci. Uvidíme, jak na tom budeme, soupeři už taky něco poztráceli. Pamatuju si, že jsme v jedné sezoně měli v Plzni po podzimu velký náskok a mysleli si, že se nemůže nic stát. Pak jsme na jaře dvakrát prohráli a všichni byli nervózní…“

Mluvil jste o tom, že vám pomohla týdenní příprava na zápas. Těžil z ní především Lukáš Haraslín, jenž se vrátil po delší době do základní sestavy a patřil k nejlepším?

„Křídelní hráči jsou většinou sprinteři. Když hrají víc zápasů za sebou, nedokážou tu kondiční výkonnost udržet, a dostávat se do situací, do kterých bychom potřebovali. Mají to v tomto složitější. V momentě, kdy mají odpočinek, je jejich výkon výrazně lepší. Haraslín to potvrdil.“

Těší vás, že jste se dvakrát prosadili po rohovém kopu?

„Paradoxně jsem před třetím gólem nadával, že jsme to nerozehráli nakrátko u praporku. Vzápětí jsme z dalšího rohu dali gól. Někdy se to tak sejde. Jedou jste spokojený s tím, jak to zahrají, a jindy se udělá chyba. Jsem ale zastánce toho, že zápas musíme především dohrát, a nejít do zbytečného rizika.“