Trpišovský o stavu Provoda i jeho přemlouvání: Stál si za svým

Jak probíhalo rozhodování o tom, že ho nasadíte do základní sestavy?

„Já na něm ležel už čtrnáct dní, že ho potřebujeme, ale nepovedlo se nám ho přemluvit, stál si za svým, že to bude až proti Budějovicím. Že půjde do základu, jsme se rozhodli ve čtvrtek večer po zápase s Lincem, v pátek jsme to s ním zkonzultovali. Pro něj to byla lepší varianta, věděl, že půjde hrát, mohl se na to připravit. V zápase ukázal, že je na to nachystaný na sto procent.“

Jak je na tom podle vás?

„Myslím, že silově a kondičně velice dobře, chybí mu jen určitá intenzita hry, herní praxe, potřebuje to do sebe dostat, protože nás po pauze čeká sled zápasů, potřebujeme vědět, v jakém stavu bude. Zdravotně je stoprocentní.“

Kádr se vám s jeho návratem zase o něco rozšiřuje, může to hrát v těsném souboji s Plzní v rozhodující fázi ligy roli?

„Samozřejmě, jde i o typologii hráčů, která je svým způsobem výjimečná. Lukáš je specifický, pro některé zápasy je pro nás nenahraditelný, zvlášť po odchodu Nica Stancia. Doufám, že to dobře dopadne i s krátkodobými marody Juráskem, Oscarem, Krmenčíkem, Kačarabou, Ševčíkem… Po repre by se mohli v Plzni připojit, při kombinaci karetních trestů to pro nás bude důležité.“

Když jsme u toho, červenou dostal Maksym Talovierov, vyčtete mu to?

„Chyba byla hlavně u jiných hráčů, na polovině soupeře jsme ztratili míč, pak se další nechytil s protihráčem, Maksym to pak hasil ve skluzu. Nemám to rád, když se hráč rozhodne pro takové řešení, když má žlutou, musel počítat s tím, že to může přijít. Maks je náš nejvyšší hráč, je důležitý třeba při obranných standardkách, byl to velký zásah do zápasu.“

Ulevil jste si po těsné výhře? Zvlášť když jste díky ní stáhli Viktorii na jeden bod.

„Je to důležité vítězství, ale hlavně tím, jak náročný program jsme měli. Jsme rádi, že jsme to zvládli za tři body, ale ty by byly stejně důležité, i kdyby to v Jablonci dopadlo jakkoliv.“