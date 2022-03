Liga očima fanoušků: Pozor na Hanckova slova. Pochyby na Baníku

O Slavii se vždy říkalo, že je to fandící inteligence, tak bylo by vhodné, aby se to říkalo i nadále.

Do St. Pöltenu se sjelo velké množství slávistů, kteří se rozmístili na všechny tribuny – samozřejmě vyjma kotle hostů. Malé městečko vůbec nechápalo, co se děje, a v centru se lidi vyptávali, proč je tam tolik Čechů. Osobně jsem seděl naproti hlavní tribuně a musím říct, že jsem se za některé naše fanoušky styděl. Pár jedinců posilněno alkoholem svou nenávist k rozhodčímu obrátilo na domácí příznivce. Nakonec z toho v závěru utkání byla i nějaká ta facka. Naši hráči dělají Slavii v Evropě dobré jméno a měli by tak činit i fanoušci. Naštěstí se jednalo o ojedinělý incident. Pár fanoušků LASK už ale o Slavii dobře smýšlet nebude. Bohužel.

VIKTORIA PLZEŇ

Náročný program musíme zvládnout

To si takhle jedeš do Peltova, v ranci máš samý výhry (sice skoro všechny jen o branku, ale vem to čert) a těšíš se. Jablonec hotový lazaret, to je v pořádku, tady by měly body klapnout.... A ono nic. Hřiště dost bídné, ale to je tady zřejmě celoročně. V červnu se jim tráva zazelená a v srpnu zase zežloutne, tady je zima stále. Na terén se ovšem nejde vymlouvat, pro oba týmy byl stejný.

Šancí bylo dost, ale prostě z toho byla jenom plichta. Pan Bílek reagoval rozumně, na hřiště opět postupně poslal oba dlouhány na sbírání míčů. Jenže ani to bohužel k zisku všech bodů nevedlo. Spokojím se tedy s jedním a dál jsem docela zvědavej. Slavia, Olomouc, Ostrava, Mladá Boleslav – to jsou naši soupeři před nadstavbou. Na nic se nevymlouvejme, pokud chceme titul, budeme se s tím muset popasovat. Pánové na to mají, budou se snažit. Urvat titul těm namachrovanejm Pražákům, jo, to by byla věc! Tak ať se dílo daří!

Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech navždy pryč!

