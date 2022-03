Kouč Slavie: Reprezentace pro nás téma není. Kúdela může s Plzní hrát

Derby je už více než tři týdny pryč, ale ještě jednou se dohrálo v úterý v působivých historických prostorách Brožíkova sálu na Staroměstské radnici. Slavia za ligovou výhru nad Spartou 2:0 získala zpátky symbolický klíč primátora od Prahy. „Jsme rádi, že ho můžeme vrátit k nám do muzea,“ prohlásil asistent Jindřicha Trpišovského Jaroslav Köstl. „Ale v myšlenkách už jsme v Plzni,“ připomněl, že se blíží největší šlágr. První s druhým, už v neděli. A taky došlo i na hypotetické otázky o reprezentaci ve stylu „co by, kdyby“.

Jdou zprávy, že kromě posledního uzdraveného Ondřeje Kúdely se dává zdravotně dohromady i zbytek týmu, je to pravda?

„Jsou to správné informace. Z těch marodů teď máme aktuálně tři, u některých je určitý příslib, že v průběhu týdne, směrem k tomu utkání, by se mohli do části tréninků zapojit.“

Co například Petr Ševčík?

„Ten ještě trénuje individuálně, na víkend to moc nevypadá, spíš na Konferenční ligu v Rotterdamu, kde máme problémy se soupiskou, máme tam málo hráčů. Pracujeme na tom s lékařským týmem, aby nám na neděli uschopnil co nejvíc hráčů, protože ten zápas chce hrát každý.“

U koho je teď situace nejpříznivější?

„Z těch dlouhodobých marodů asi u Lukáše Provoda, který už naskočil a po zátěži u něj vypadá všechno v pořádku, zdá se, že to tak bude i dál. Pak Ondra Kúdela, který naskočil za béčko, ty jsou v tomhle ohledu nejdál.“

Zvládnul by už Kúdela v neděli celé utkání?

„Ano, pokud proběhne týden tak, jak si představujeme, tak by měl být připravený právě už proto, že odehrál zápas za béčko. S klukama o tom i mluvíme, budeme vycházet z toho, v jakém stavu budou ten konkrétní den.“

Bude to klíčový zápas? Kdo skončí první po základní části, bude mít výhodu pro nadstavbu.

„Ano, bude tam výhoda, s největším konkurentem budete hrát v domácím prostředí, navíc tím pádem, když skončíte první, máte i nějaký bodový náskok… Je to důležitý zápas, ale těch kol pořád zbývá fakt spousta a v té nadstavbě už jsme dvakrát zažili, jak hrají nejlepší mezi sebou, že těch v uvozovkách nečekaných výsledků tam může být víc. Takže určitě ani tak před nadstavbou nebude rozhodnuto. Směrem ke zbytku sezony půjde ale o důležité rozdání karet. Budeme připravení.“

Posledně padly na straně Viktorie tři červené karty, čekáte podobně ostrý a vyhecovaný zápas?

„My se budeme snažit udržet na uzdě celý tým, bude rozhodovat i mentální nastavení v ten den, tu hodinu. S klukama na tom pracujeme, bavíme se o tom, taky je to o tom, jak zápas probíhá. Ale je to zápas o první místo, tak co jiného by mělo být emočně nabitějšího než tohle. Pokud to bude pozitivní, tak jedině dobře.“

Prospěla vám tedy i s ohledem na zdravotní stav mužstva před tímhle utkáním reprezentační pauza?

„Myslím, že tím, že je závěr sezony, tak to pomohlo každému týmu. Kromě teda těch reprezentantů… My tam měli třeba Tomáše Holeše, který u nás v posledních týdnech v podstatě ani netrénoval, jen hrál zápasy. Měl svoje procedury a chodil jen do zápasů, hráli jsme dvakrát týdně. Kromě těch reprezentantů to ale asi pomohlo všem, je závěr sezony, která byla fakt náročná. Věřím, že nám to ale prospěje nejvíc.“

V posledních dnech se váš realizační tým, nebo alespoň jeho „hlava“ Jindřich Trpišovský, letmo objevuje ve spekulacích ohledně nového kouče reprezentace, jakkoliv jde nejspíš o nereálnou představu. Jak tohle vnímáte?

„Vnímáme to tak, že v reprezentaci máme ze Slavie řadu hráčů a zároveň je tam podle mého jako trenér muž na svém místě. Odkoučoval tam spoustu dobrých zápasů, tohle je téma, které jsme mezi sebou neřešili. Fandíme českému nároďáku, protože tam máme své kluky a další hráče, které jsme trénovali dřív, plus pana Šilhavého, kterého známe a taky mu držíme palce. Tohle pro nás prostě téma není.“

Nicméně objevuje se jakási názorová jednota, že byste případně mohli být těmi prvními na řadě, i když to pro vás nemusí přicházet v ideální chvíli.

„Co jsem různě četl, spekuluje se spíš o jiném jménu jako o hlavním adeptovi… Ale národní mužstvo má svůj realizační tým, svého trenéra a myslím, že jim to dobře funguje. Když to řeknu, tak nějaké úspěchy za námi jsou, je logické, že se pak v nějakých spekulacích Jindra, potažmo my jako tým objevíme.“

Ale neřešíte…

„Nevím o tom, že by to pro nás bylo téma.“ (smích)