Jarní posily Pardubic: hráče brzdí zdraví, zkušený záložník má výkyvy

Po šedivém podzimu do toho v Pardubicích řízli – a přivedli celkem sedm posil. Zatímco cizinci Amír Rajan a Nana Akosah-Bempah přišli z třetiligového Motorletu spíš coby investice do budoucna, od pěti českých nových tváří se očekával okamžitý účinek. Jak si zatím Kamil Vacek a spol. na jaře vedou? Kromě deníku Sport připojil svůj názor i sportovní ředitel klubu Vít Zavřel.

Pardubice – České Budějovice: Premiérový gól Kamila Vacka poslal domácí do vedení 2:1

Pardubice – České Budějovice: Premiérový gól Kamila Vacka poslal domácí do vedení 2:1

Vít Zavřel: „Dobrý tah, fakt posila. Kvalitní a zkušený hráč, navíc velký přínos do kabiny. Osobnost, velmi inteligentní kluk. Má cit pro hru, jsme rádi, že se nám ho podařilo přivést.“

Bývalý reprezentant po náhlém konci v Bohemians v Ďolíčku zůstal, jen vyměnil barvy. Střídá dobré okamžiky se slabšími, třeba po gólu Českým Budějovicím hloupě zaviní zbytečnou penaltu v Liberci. Měl by být užitečnější.

JAKUB REZEK (23)

záložník

6 startů

314 odehraných minut

1 gól

0 asistencí

0 ŽK

0 ČK

Na podzim v dresu Hradce Králové odehrál pouze 72 ligových minut, a tak ho Slovácko půjčilo pro změnu druhému východočeskému klubu. Rychlého křídelníka zatím brzdí zdraví, kromě covidu se musel potýkat i s norovirem a lehčím zraněním.

Vít Zavřel: „Je vidět, že je to mladší hráč. Na tréninku vypadá skvěle, ale ne vždy to umí prodat v mistrovském zápase. To přijde až s věkem a zápasovou praxí. Ale myslím si, že nám Réza pomůže.“