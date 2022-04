Krejčí II: Standardky řešíme. Góly z nich dáváme i dostáváme

Třetí ligová výhra v řadě. Navíc hned po reprezentační pauze, které v dřívějších měsících Spartě zrovna nesvědčily. Otáčí se sparťanské jaro k lepšímu? Ladislav Krejčí II přikyvuje. „Jsem za to strašně rád, za to jak jsme vyhráli. Návraty po pauzách jsme nemívali dobré. Ale už na rozcvičení jsem věděl, že jsme v dobrém rozpoložení,“ neváhal jeden z reprezentantů Pražanů.

Trenér Pavel Vrba dřív hovořil o tom, že bude muset na návratech do ligy po reprezentačních pauzách zapracovat. Změnilo se něco?

„Byly tam prohozené tréninky, ale jinak mě nic nenapadá. Připravovali jsme se normálně. Chtěli jsme mít vítěznou náladu a hlavně dobrou formu na Baník.“

Zatímco venku vám Baník sebral body, doma jste ho ve FORTUNA:LIZE od roku 2014 pokaždé porazili. Čím to je?

„V domácím prostředí je to pro každého výhodnější. Sami to známe. Atmosféra na stadionu byla suprová, ohromně povzbuzující. Fanoušci se chytli a dokázali nám to vrátit. Jinak vnímám zápasy venku či doma stejně.“

SESTŘIH: Sparta - Baník 2:1. Tlak na vedoucí duo. Obrat v první půli nastartoval Hložek

Góly padaly po rozích. Ať už do vaší branky i do té ostravské. To je vaše věčné téma, že?

„Defenzivní i ofenzivní standardky poslední dobou rozebíráme často, protože z nich góly dostáváme i dáváme. Mrzí mě, jaký gól jsme inkasovali. Opakujeme chyby a zbytečně se tím dostáváme pod tlak, když neudržíme čisté konto.“

Když jste viděl, kolik šancí spoluhráči ve druhém poločase spálili, nebál jste se, že to bude ještě drama?

„Nebál jsem se ničeho. Cítil jsem velkou sílu od našich stoperů. Podali výborný výkon. Vše tam uskákali. Ale šance mě mrzí, strašně se na ně nadřeme, stojí nás to síly a pak toho nedokážeme využít.“

Tento víkend se hrají dva velké šlágry. Nyní můžete očekávat, jak to dopadne v Plzni. Máte nějaké speciální přání?

„Moje přání je, abychom poslední tři zápasy dokázali zvítězit, Slavia s Plzní si vzaly body a my jsme do poslední chvíle hráli o první místo. To je přání asi všech.“