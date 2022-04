Šlágr očima expertů: Koho favorizují a kdo může souboj o čelo rozhodnout?

Souboj, který může mnohé napovědět, ale také situaci zdramatizovat. Vedoucí Plzeň hostí v zápase 27. kola druhou Slavii. V případě, že zvítězí Viktoria, vytvoří si v boji o titul velmi dobrou pozici, kterou bude hájit v nadstavbě. Uspějí-li sešívaní, půjdou na první místo oni, dva body před protivníka. Skončí-li utkání remízou, do dramatického finiše nejvyšší soutěže se připojí znovu i Sparta, která by pak ztrácela na lídra pět a na druhého čtyři body. Jak šlágr dopadne podle expertů a kdo bude jeho hrdinou?

Jan Koller, historicky nejlepší střelec české reprezentace, expert Sportu

Jak šlágr dopadne? Bude to vyrovnané

„Tohle je přesně ten typ zápasu, u kterého se dopředu nedá odhadnout vůbec nic. Bude to hodně vyrovnané, dá se čekat taktický boj. Trumfem Plzně může být domácí prostředí a taky má výhodu, že nepotřebuje za každou cenu zvítězit. Ne že by díky tomu vyloženě hrála na remízu, ale pokud to takhle skončí, může jí to stačit. Slavia je na vlně, postoupila i do čtvrtfinále Konferenční ligy. Má šanci vzít si zpátky první místo a půjde si za tím. Jsem zvědavý, kolik jí toho Plzeň dovolí.“

Kdo bude hrdinou zápasu? Zápas střelců i gólmanů

„Zásadní může být kdokoliv z ofenzivních hráčů: důležité góly střílí slávistický záložník Lingr i plzeňský kanonýr Beauguel, oba jsou už na dvanácti trefách. Může to být taky souboj brankářů, zvlášť jestli skóre bude hodně těsné. Pokud Plzeň nebude moct použít svoji jedničku Staňka, jenž nedohrál úterní zápas reprezentace ve Walesu, mohl by to pro ni být problém. Slávisté mají výhodu, že si mohou vybírat z vyrovnané dvojice Kolář & Mandous, jemuž bych dal přednost já.“