Napětí u střídaček, Limberský o křiku Houšteckého: Chová se jak buran

Zápasy mezi Slavií a Plzní se často strhávají úplně jinam, než k dění na hřišti. Při posledním vzájemném střetu v Edenu zvítězili Pražané na podzim 2:0, frustrovaní Plzeňští dohrávali bez tří vyloučených hráčů a po psychické stránce emočně vypjatý zápas absolutně nezvládli. Obecně platí, že kdo nastupuje na domácí půdě, bývá úspěšnější, v tom bude dnes večer ve výhodě Plzeň.

Hodně se debatuje o chování realizačních týmů. Na plzeňskou střídačku si naposledy stěžoval teplický trenér Jiří Jarošík. „Celý realizák zbytečně tlačí na čtvrtého rozhodčího, tohle chování nechápu. Musím říct, že Michal Bílek byl korektní, zachoval si dekorum, ale u zbytku nechápu, proč další pořád vyskakují a co tam vůbec mají dělat?“ zlobil se po březnovém duelu v Doosan Areně.

Špatnou vizitku svému klubu dělá také lavička Slavie. Asistent Pavel Řehák na podzim při posledním duelu proti Plzni čelil obvinění kolumbijského záložníka Jhona Mosquery, že jej rasisticky urážel. Řehák dostal od disciplinární komise pokutu a stopku na dva zápasy.

Na vypjaté momenty si dobře vzpomíná i David Limberský, který za Plzeň v Edenu nastoupil naposledy v květnu 2020. Západočeši v nadstavbě prohráli 0:1 a domácí slavili titul. Nelíbí se mu hlavně chování asistenta Zdeňka Houšteckého.

„V covidové době, kdy byly prázdné stadiony, seděl sám v Edenu na protilehlé tribuně a řval na mě, urážel mě. Sehnal jsem si na něj po zápase číslo a vyměnili jsme si názory. On reagoval, že co se děje na hřišti, zůstane tam, řekl jsem OK, necháme to tak. Ale to, jak se na střídačce chová, to je ostuda Slavie, a nejen on,“ říká Limberský.

SESTŘIH: Slavia - Plzeň 2:0. Hosté s třemi vyloučenými, pálili Lingr a Krmenčík

„Dřív měl v Plzni otevřený obchod s věcmi od adidasu, takže ho znám i v civilním životě. To je fajn člověk. Ale jakmile začne zápas, stane se z něj buran, blázen. V zápasech jsem z něj měl vždycky nervy, jeho chování je tragické, je to podobné jako Řehák (druhý asistent). Totální blázen, hecuje to, přehání. Je jak smyslů zbavený,“ dodává dlouholetý obránce Plzně i reprezentace.

Na lavičce Viktorie zůstává výraznou tváří Pavel Horváth. Dnešní asistent Michala Bílka, dřív západočeský kapitán a lídr na hřišti. „Už je daleko zodpovědnější, uvědomělejší. Jako hráč to byl nespoutaný živel, podobně jako já. Samozřejmě je jiný. Zcela se dostal do role trenéra, myslí jako trenér, ne jako hráč. S tou rolí se sžil a jde mu to dobře. Má hodně specifický pohled na fotbal, trenérovi Bílkovi v tom hodně pomáhá. Jsou to parťáci, Bílčus rozhoduje a Horviho má jako pravou ruku,“ přibližuje Limberský.

Také on má pocit, že střídačky do zápasů vstupují ve vypjatých momentech zbytečně moc. „Napětí okolo střídaček už je hodně, mělo by se to zklidnit. Za svou střídačku zodpovídá hlavní trenér, když se chová nějaký asistent špatně, měl by to korigovat. Trpišovský se třeba chová slušně, ale má za sebou řadu buranů, kteří halekají na protihráče, rozhodčí a tak. To je chyba i hlavního, že si to nepohlídá, je to jeho vizitka,“ míní Limberský.

Večerní šlágr řídí polští rozhodčí v čele s Pawlem Raczkowským. Také na nich bude, aby horké hlavy zklidnili a řešily se fotbalové věci, nikoliv zbytečné fauly, strkanice a nadávky.

