Fotbal pod sněhem. Dva vlastňáky i červená, mělo se v Budějovicích hrát?

Zlín sice hrál druhou půli pouze v deseti, přesto se dočkal bodu za remízu 2:2. Dynamo bylo v přesilovce jasně aktivnější, jenže těsný náskok neudrželo. Z ojedinělého protiútoku vyrovnal Janetzký a choutky Jihočechů nakouknout do elitní šestky se zase o kus vzdálily...

Zásadním momentem pro průběh utkání se jevila situace z konce první půle, kdy unikajícího Brandnera postrčil vracející se Vakho Čanturišvili a sudí Křepský poslal gruzínského záložníka do vyhřáté šatny.

České Budějovice – Zlín: Červená pro Čanturišviliho po faulu na unikajícího Brandnera

„Domácí hráč si pro to šel, byl vepředu a udělal to šikovně. Samozřejmě se u takových zákroků řeší intenzita. Ještě jsem se na to ze záznamu nedíval, rozhodčí rozhodl takhle a my jeho verdikt respektovali,“ okomentoval oslabující moment zlínský kouč Jan Jelínek, který musel vzápětí řešit i další problém.„Do toho se nám v závěru poločasu ještě zranil Vraštil a musel nuceně střídat, to byla další komplikace, kterou jsme v kabině řešili.“

Přesilovku Jihočeši zužitkovali už po osmi minutách, kdy si Čoličův centr z pravé strany srazil Cedidla do vlastní branky. Hostujícímu obránci ztížilo situaci i to, že před ním skákající útočník Škoda míč vůbec nezasáhl a stejně tak spoluhráč Simerský.

České Budějovice – Zlín: Vlastní gól Martina Cedidla, vedení 2:1 se ujali domácí

„Pro něho to byla hodně složitá situace. Spíše hráči měli vyvinout aktivitu na kraji, aby k centrům vůbec nedošlo. Byly prudké do šestnáctky, za to bych ho určitě nevinil. Céďa se následně rval proti přesile ve vzduchu, kdy vyhrál asi tři hlavičky. Bylo to hodně i o bojovnosti, díky které jsme bod vyválčili,“ zakončil Jelínek.

Cedidlův vlastenec nebyl jediný, který se na Střeleckém ostrově v sobotu servíroval. Ještě do přestávky podobný kousek předvedl domácí stoper Konda, který však na balon dobře viděl a zády k brance nedal vlastnímu brankáři Vorlovi nejmenší šanci. „To vyplývá z těžkého terénu, možná hrál poprvé na sněhu,“ krčil rameny domácí kouč David Horejš.

České Budějovice – Zlín: Vlastní gól? Ševci srovnali stav na 1:1

Ten by nejraději vůbec nehrál, dvouhodinové sněžení terén zhoršovalo a přesilovkový bonus se tak pro Dynamo výrazně snížil. „Početní výhoda neexistuje, bylo mi kluků líto. Nešlo vůbec kombinovat, volné prostory prakticky nebyly, v rozích bylo snad deset centimetrů sněhu. Soupeř je asi šťastný, fotbal bohužel plakal. Terén nebyl způsobilý ke hře a zápasu to hrozně uškodilo, takže jeho úroveň nemá vůbec cenu hodnotit,“ hodně mrzelo domácího kouče.

Čtvrt hodiny před koncem na hranici faulu obral Conde o balon Mihálika, který vysunul střelce Janetzkého. „Vybojovali jsme balon na půli hřiště, viděl jsem, že proti mně jsou jen dva obránci, tak jsem se nabídl do strany. Pak jsem se snažil zpracovat míč a vystřelit. Gólman Vorel šel k tyči, což mi hodně pomohlo. Kdyby zůstal stát, zřejmě by střelu chytil,“ těšilo zlínského záložníka.

Po jeho hře rukou ve velkém vápně se chvíli před koncem zkoumalo i video, ale k penaltě nedošlo. „Nejdřív mi šel balon do zad a následně do ruky. Byl jsem si jistý, že bylo vše v pořádku,“ dodal Janetzký.

České Budějovice – Zlín: Jakub Janetzký ranou doprostřed brány zajistil vyrovnání, 2:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 6. Mihálik, 53. Cedidla (vl.) Hosté: 30. Konda (vl.), 76. Janetzký Sestavy Domácí: Vorel – Čolić, Králik (C), Konda, Skovajsa – Hora, M. Valenta – Van Buren, Michal Škoda, Brandner (55. Hais) – Mihálik (85. Penner). Hosté: Rakovan – Cedidla, Vraštil (46. Simerský), Procházka (C), Hloušek – Conde – Čanturišvili, R. Hrubý (89. J. Kolář), Janetzký (89. Matejov), Y. Dramé (82. Fillo) – V. Vukadinović (69. Reiter). Náhradníci Domácí: Šípoš, Čoudek, Tolno, Penner, Čavoš, Hais, Hellebrand Hosté: Simerský, Fillo, Reiter, Matejov, Chwaszcz, Kolář, Dostál Karty Domácí: Brandner Hosté: Čanturišvili (č), Procházka, Reiter Rozhodčí Křepský – Caletka, Líkař Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice Návštěva 1365 diváků

Mihálik: Jako při soustředění na běžkách

Čtvrtým gólem v sezoně otevřel skóre proti Zlínu, ale radost z něho měl jen v danou chvíli na hřišti. Budějovický útočník Ondřej Mihálik (25) si na těžkém terénu narazil balon s Patrikem Brandnerem a přízemní střelou k tyči poprvé rozvlnil síť. Ke kýženým třem bodům to však nakonec nevedlo.

Gól vypadal celkem jednoduše. Věděl jste dopředu, jak zakončíte?

„Akce to byla pohledná. Pomohly mi první dva doteky, kterými jsem se dostal pryč od stopera. A pak jsem měl jedinou myšlenku, a to co nejdřív vystřelit, abych to nějak nezadrbal. Běžela teprve šestá minuta, to bylo dobré v tom, že na hřišti ještě tolik sněhu nebylo.“

Hrací plocha byla na hraně regulérnosti. Jak se vám na ploše se sněhem pohybovalo?

„Nikomu se na tom nehrálo dobře. Všichni měli problém s obratností, dát přihrávku po zemi. Bylo to o jednoduchosti, snažili jsme se dávat dlouhé míče za obranu.“

Na sněhu jste asi neodehráli ani zimní přípravu, že?

„Tu jsme sehráli kompletně na umělé trávě, která je i se sněhem mnohem přijatelnější. Na normálně trávě to bylo opravdu poprvé. Nasněžilo nám sice na soustředění v Turecku, ale to se nedá srovnávat. Byly to takové vzpomínky na lyžařské soustředění na běžkách. S fotbalem to nemělo nic společného. Na hřišti prakticky nešlo kombinovat.“

Ke klidu jste potřebovali přidat gólovou pojistku, ta ale nepřišla.

„Sám jsem měl několik dalších možností. Obě velké šance byly po odraženém míči. První jsem nártem netrefil bránu, při druhé situaci jsem ji hlavně nechtěl minout, bohužel to nešlo tak k tyči, jak by bylo potřeba. Pro nás to jsou dva ztracené body.“

Těsné vedení jste však neudrželi…

„Doplatili jsme na to, že jsme v jedné situaci chtěli hrát fotbal. Přišli jsme o balon a z jediné šance soupeře inkasujeme.“