Provod o válce na hřišti: Každý má svou strategii, my se snažili hrát fotbal

Válel ve středu hřiště, rozehrával standardní situace, byl rozhodně jedním z nejlepších mužů na trávníku. Ani Lukáš Provod však nepomohl ve šlágru 27. kola fotbalové ligy své Slavii k výhře v Plzni, ve městě, odkud pochází. Souboj lídrů tabulky skončil 1:1 a Viktoria se dál drží na první figuře.

Je to pro vás ztráta?

„Ve Slavii je remíza vždycky ztráta, bereme to tak. Bylo to vlastně vidět i na Plzni, která oslavovala. Vypadalo to, že s tím nepočítali. Pořád máme sílu, přijeli jsme sem vyhrát. Ale nebudeme si z toho dělat hlavu, rozebereme si zápas s trenéry a jedeme dál.“

První poločas byl velmi opatrný. Čím to bylo?

„Z našeho pohledu to bylo hodně složité, ale takové, jak jsme očekávali. Plzeň hraje jednoduše, nekomplikují si to. Nakopávají balony do útočníka Beauguela, který je v tom silný, podrží balon. Myslím, že jsme to zvládali, měli málo nebezpečných situací, v první půli jsme nepustili zápas do války jako ve druhé.“

V ní jste sice šli do vedení, ale výsledek jste neudrželi.

„Přišel ztečovaný centr, jejich útočníci jsou v takových situacích silní, je složité to chytat. Vlastně při každé standardce to smrdělo, i proto to skončilo 1:1. Myslím, že to nebyl špatný zápas, boj o titul je určitě otevřený.“

Plzeň - Slavia: Bahův centr uklidil za Staňka Lingr. Sešívaní jdou do vedení, 0:1

Duel byl hodně důrazný. Bolel?

„Myslím, že to nebylo víc, než jsme očekávali. Plzeň to má postavené na fyzické hře, má hráče od toho. Hrají do těla, je na rozhodčím, jestli to udrží, nebo ne. My jsme se snažili hrát fotbal. Chvílemi se nám to dařilo lépe, chvílemi hůř.“

Mluvíte o sudích, pískali opět polští, stejně jako derby. Jak se vám líbil jejich výkon?

„Nezvládli to vůbec špatně, přitom víme, že je na ně veliký tlak. Přijedou z jiné země, proto se o nich mluví. Byl tam snad jeden hraniční zákrok na Jirku Sora. Hejda ho dojede skluzem, vezme mu míč, ale i s nohama. Mělo by se chránit zdraví hráčů, je to velmi nebezpečné.“

Co červená karta pro Pavla Buchu krátce před koncem?

„Když jsem viděl zákrok, za který dostal druhou žlutou kartu, tak bych řekl, že měl dostat rovnou červenou. Nevím, jak moc o soupeři věděl, ale nemůže tam jít takovým stylem. Omlouval se, ale to už nepomůže. Vůbec nevíme, jak to bude s Peterem Olayinkou vypadat.“

Zase to byl boj, vy jste dokonce řekl, že válka. Proč vypadají zápasy mezi špičkovými českými týmy v poslední době přesně takhle?

„Dobrá otázka, je důležité se o tom bavit, aby se mančafty snažily víc hrát. České Budějovice, když přijedou k nám na Slavii, tak se chtějí působit fotbalově, to je potřeba. Pomohlo by to rozvoji fotbalu, aby byla liga koukatelná. Je otázka, jestli takových mužstev bude víc. Jindy se to pořád kouskuje, jsou červené karty… Ale nechci se na to vymlouvat, každý má svou strategii. A my jsme se s tím nevypořádali, jak měli.“

Jak se cítíte vy osobně po zranění?

„Každým tréninkem se to lepší, ale stále to není ideální. Pořád si zvykám, což je cítit i z dat, která dostáváme z GPS vesty. Není to takové, pauza byla dlouhá.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 75. Chorý Hosté: 48. Lingr Sestavy Domácí: Staněk – M. Havel, Kaša (26. Pernica), Hejda (C), Santos – Bucha, Kalvach – J. Kopic (61. Chorý), J. Sýkora, Mosquera – Beauguel (87. Libor Holík). Hosté: O. Kolář – Bah, Ousou, Hovorka, Oscar (69. Plavšić) – Traoré (87. Hromada), Holeš – Lingr (72. Schranz), Provod (87. Jurásek), Olayinka (C) (87. Kačaraba) – Sor. Náhradníci Domácí: Tvrdoň, Pernica, Trusa, Chorý, Holík, Čermák, Káčer Hosté: Mandous, Plavšić, Fila, Hromada, Schranz, Kačaraba, Jurásek Karty Domácí: J. Sýkora, J. Kopic, Bucha, Bucha Hosté: Lingr, Holeš Rozhodčí Raczkowski – Siejka, Kupsik (všichni POL) Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 11384 diváků