Chorý: Věřil jsem, že zápas otočíme. Po vyloučení je nakonec bod zlatý

Na jaře naskočil do sedmi zápasů a vstřelil pět gólů. Tomáš Chorý přesnou hlavičkou srovnal proti Slavii na 1:1 a zařídil domácím barvám důležitý bod. Vysoký náhradník Viktorie ukázal výbornou formu a do vyloučení Pavla Buchy věřil tomu, že Plzeň zápas otočí a vyhraje.

Řadíte vyrovnávací branku v kariéře hodně vysoko?

„Určitě si jí hodně cením, i když bych upřednostnil tři body pro tým. Na hřišti jsem věřil, že zápas otočíme. Jenže jsme v 85. minutě dostali červenou a miska vah se v zápase zase otočila. Do té doby Slavia znervózněla, druhá půle nebyla podle jejich not. Škoda, že jsme to nezvládli, měli jsme na to vyhrát. Druhá žlutá nás zase zbrzdila, bránili jsme se a bod je nakonec pro nás zlatý.“

Takže ho berete plusově?

„Asi jo. Chtěli jsme vyhrát, ale musíme brát v potaz, že jsme proti Slavii opět dohrávali zápas o deseti lidech. Bohužel jsme se pak jen bránili, proti takovému soupeři to není nic jednoduchého, když vás tlačí. Teď musíme být spokojení s bodem.“

Jak těžké bude udržet Slavii v tabulce do konce základní části pod sebou?

„Máme před sebou ještě tři kola, nebude to nic jednoduchého. Věřím, že to zvládneme, uděláme si dobrou výchozí pozici do nadstavby a přivítáme ji opět doma.“

Trenér Bílek vás chválil, že jste vlétl do zápasu a bil jste se jako lev. Je těžké se smířit s rolí náhradníka?

„To se nedá nic dělat, má role je teď taková. Na startu jara jsem začínal, když se Bogy (Jean-David Beauguel) vracel po zranění z přípravy, vstupoval do zápasů on, teď jsme si to zase prohodili. Vůbec to neberu tak, kdo dostává méně nebo víc šancí. Vždycky chci pomoct týmu, když jsme na hřišti s Bogym, věřím, že nám to přináší ovoce a tým je s námi ještě silnější.“

Na jaře jste vstřelil už pět branek. Roste vám sebevědomí?

„V sezoně mám šest gólů, rozhodně nejsem nějak nahoře. Důležitější je náš týmový výkon. To znamená, že i za nepříznivého stavu všichni hrábli, kousli se a dokázali zápas vrátit na naši stranu. Dneska se to úplně nepovedlo, protože jsme dohrávali v deseti, ale jinak bych nám věřil. Tenhle tým má obrovskou sílu a vždy odevzdá maximum.“

Šli jste do zápasu s cílem Slavii fyzicky přehrát?

„Šli jsme do toho jako do každého utkání. Chtěli jsme odevzdat poctivý výkon vzadu a využívat naše rychlé kraje Kopiho (Jana Kopice) a Mosqiho (Jhona Mosqueru). Důležitost utkání proti Slavii byla určitě větší, ale nastavení do něj vypadalo jako na každý jiný zápas. Všechny jsou pro nás ohromně důležité, víme, o co hrajeme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 75. Chorý Hosté: 48. Lingr Sestavy Domácí: Staněk – M. Havel, Kaša (26. Pernica), Hejda (C), Santos – Bucha, Kalvach – J. Kopic (61. Chorý), J. Sýkora, Mosquera – Beauguel (87. Libor Holík). Hosté: O. Kolář – Bah, Ousou, Hovorka, Oscar (69. Plavšić) – Traoré (87. Hromada), Holeš – Lingr (72. Schranz), Provod (87. Jurásek), Olayinka (C) (87. Kačaraba) – Sor. Náhradníci Domácí: Tvrdoň, Pernica, Trusa, Chorý, Holík, Čermák, Káčer Hosté: Mandous, Plavšić, Fila, Hromada, Schranz, Kačaraba, Jurásek Karty Domácí: J. Sýkora, J. Kopic, Bucha, Bucha Hosté: Lingr, Holeš Rozhodčí Raczkowski – Siejka, Kupsik (všichni POL) Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 11384 diváků