Bucha musí krotit emoce, říká Jarolím. Podaný: Slavia si sáhne na úplné dno

Po závěrečném hvizdu šlágru 27. kola FORTUNA:LIGY mohla být spokojenější Plzeň. Byli to právě viktoriáni, kteří dokázali Slavii obrat o vedení a bod získat i v deseti. Sešívaní nevyužili možnost dostat se do čela tabulky, což může mít vliv i na nadstavbu. Podle expertů ve studiu iSport.cz Jakuba Podaného a Lukáše Jarolíma bude svou roli hrát i náročný program červenobílých hrajících na více frontách.

Žádná úchvatná podívaná, zato obrovské nasazení a s přibývajícím časem čím dál větší emoce. Boj o první místo Plzeň – Slavia gradoval ve druhém poločase, kdy se hosté dokázali dostat do vedení, ale Viktorii se povedlo zareagovat tlakem, během kterého přišpendlila mistry na vlastní vápno. Tvrdý souboj ve studiu sledovali i někdejší vynikající fotbalisté Lukáš Jarolím a Jakub Podaný.

Jako první udeřil chvíli po pauze Ondřej Lingr. Nejlepší střelec ligy využil situaci, kdy červenobílí konečně dostali prostor k rychlé akci. Michal Bílek dlouho nečekal a vyrukoval s Tomášem Chorým.

„Byl jsem překvapený, že Plzeň po gólu Slavii dokázala hodně zmáčknout. Přikovala ji na vlastní polovině, to pro Slavii není typické, musela to řešit odkopy. A Chorý vyrovnal velmi hezkou hlavičkou, v tom je silný a trenér ho s tím na hřiště posílal,“ všiml si ve studiu Jakub Podaný.

Plzeň - Slavia: Ta sedla! Chorý udeřil hlavou po rozehraném rohu, 1:1

„Přišel Chorý a na hrotu byly dvě věže, je to strašně těžké na bránění. Spoluhráči se o ně dokážou opřít, míče se odráží okolo nich,“ doplnil Lukáš Jarolím. Zatímco Viktoria sázela na vysoké duo Chorý – Beauguel, ofenzivu Slavie rozbíhal bleskurychlý Yira Sor.

S blížícím se koncem na hřišti přibývalo i soubojů, půtek a faulů, to vše za častého skandování plzeňského kotle, který si „půjčil“ antisemitský pokřik známější spíš z Letné. Tvrdý konec vyvrcholil kung-fu zákrokem Pavla Buchy na Petera Olayinku a Plzeň dohrávala třetí vzájemný zápas v řadě o deseti.

Jakub Podaný nesouhlasil s tím, že šel plzeňský záložník ven po druhé žluté. „Myslím si, že to měla být rovnou červená, byl to nejhorší zákrok zápasu. VAR zřejmě do situace nevstoupil, protože to nevyhodnotil jako zjevné pochybení rozhodčího. Bylo aspoň hezké, že se Bucha šel omluvit.“

Vyloučený záložník se o stav nigerijského soupeře rychle zajímal, protože Olayinka musel střídat. „Vypadá to, že je Bucha přemotivovaný. U něj je určitě důležité, aby kontroloval emoce, aby se nenechal vyprovokovat k takovému zákroku,“ upozornil Jarolím. Pavel Bucha totiž má kontroverzní slávistickou minulost, kterou mu sešívaní fanoušci často připomínají.

Největší radost z remízy mají podle Jakuba Podaného sparťané. Malou výhodou ale může být i pro Plzeň. V tabulce udržela těsný náskok a pokud ho udrží do konce základní části, bude mít v další vzájemném souboji, ve skupině o titul, výhodu domácího prostředí.

„Domácí zápas s takovým soupeřem může hrát roli. A Plzeň ukázala, že se Slavií je schopná odehrát lepší zápas před domácím publikem než v Edenu,“ všiml si Lukáš Jarolím.

Proti Pražanům hraje i náročný program, kromě boje o titul ji totiž čeká i minimálně čtvrtfinále Konferenční ligy. „Slavia nebude nic házet první nebo druhou kolej. Kádr má široký a půjde na krev, i když zraněných je dost. Slávisté si sáhnou úplně na dno a doufám, že se jim vyhnou zranění. V boji o titul to bude překážka,“ předpovídá Jakub Podaný.