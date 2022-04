Plzeň - Slavia: rudý Bucha, vymazaný Sor i rozdíly mezi reprezentanty

Remíza jedna jedna rozluštění titulového boje FORTUNA:LIGY odsouvá, v tabulce mezi Plzní a Slavií zůstává minimální jednobodová mezera. Na první střelu na bránu se v Doosan Areně čekalo až do druhého poločasu, než Slavia otevřela skóre. Ligový šlágr přinesl víc boj, než koukatelný fotbal. Na co se po nedělním šlágru bude vzpomínat?

Zachránce Chorý Plzeň by svému dlouhánovi měla děkovat. Chorý se na jaře trefil už v pátém zápase ze sedmi, do kterých zasáhl. Pro Bílkův soubor je klíčovým hráčem, což předvedl i proti Slavii. Vlétl do druhé půle a krásně si naskočil na tečovaný centr od Kalvacha, čímž svému týmu zachránil důležitý bod. Navíc si vše velmi dobře odpracoval i v poli. „Bil se jako lev,“ smekl plzeňský kouč Michal Bílek. Plzeň - Slavia: Ta sedla! Chorý udeřil hlavou po rozehraném rohu, 1:1

Návraty: Havlovo trápení, jistý Staněk Havlovi odešla jarní forma, možná se na něm proti Slavii podepsalo prodělané zranění i zahozená tutovka z reprezentačního srazu. Zbrklým vystoupením a prohraným soubojem nabídl prostor na kontr Bahovi, který záhy nacentroval na vedoucí gól Lingrovi. V dobré pozici na hranici vápna pak vysoko přestřelil. Naopak výborně vyšel zápas Jindřichu Staňkovi, který po reprezentačním srazu také přijel se zdravotními problémy a do poslední chvíle netrénoval. Hlavně v závěru domácí tým v klíčových chvílích podržel. „Cením si, že do toho oba šli,“ chválil Bílek české reprezentanty. Plzeň - Slavia: Skvělý Staněk vychytal Filu i Holeše

Rudý Bucha Proti Slavii, odkud za velkých emocí přeběhl do tábora rivala z Plzně, až moc chtěl. Za každou cenu vyhrát souboj, naložit protihráči. Někdy to pomůže, ale v neděli večer v Edenu si až zbytečně koledoval. Ven za hřiště mohl jít Bucha mnohem dřív, dohnal ho až zákrok na Olayinku z 85. minuty. Modlil se, aby remízu jeho parťáci remízu udrželi, jinak by jeho oslabení přineslo mnohem větší ztrátu. „Zákrok na Olayinku byla katastrofa, měla to být rovnou červená. Nemám to rád ani u vlastních hráčů,“ zlobil se slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Plzeň - Slavia: Bucha zajel do Olayinky a po druhé ŽK dohrál! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Vymazaný Sor Zatímco v Konferenční lize se Yira Sor trefil už pětkrát, v domácí soutěži na první branku v dresu Slavie stále čeká. Proti Plzni v jediné šanci vysoko přestřelil, do dalších se nedostal i díky péči stopera Lukáše Hejdy, který na něj hrál na hranici pravidel. A někdy i za ní. „Myslím, že Plzeň kvůli němu upravila svou hru. Ale z mého pohledu měl být Yira v daleko větší nabídce, zvlášť ve druhém poločase. Jsem u něj zvyklý na lepší výkon,“ uvedl Trpišovský. Plzeň - Slavia: Sor z dobré pozice pálil na tribunu

Zraněná levá strana Slávisté dohrávali hodně pokopaní, přitom je už ve čtvrtek čeká první zápas čtvrtfinále Konferenční ligy proti Feyenoordu. Zápas v Rotterdamu se možná nebude týkat Oscara, který musel střídat po srážce s Aihamem Ousouem. Jeho parťák Peter Olayinka nedohrál pro zranění rovněž, ale atak Pavla Buchy by ho vyřadit neměl. „Oscar má problém s kotníkem, vypadá hůř,“ podotkl Jindřich Trpišovský. „Olie má po Buchičově zákroku naraženou holeň a šrámy. Když jsem to pak viděl, byla to katastrofa. Divím se, že to není rovnou červená karta, ještě že Olie ucukl.“ Trpišovský: Chorému to přistálo na hlavě... Sor se měl víc nabízet