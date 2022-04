Trpišovský: Remíza je málo, nadstavba bude náročná. Co řekl na Buchu?

Polští rozhodčí ho potěšili, i když se divil, proč Pavel Bucha nedostal za zákrok na Petera Olayinku rovnou červenou kartu. „Chyby budou vždycky,“ řekl kouč Slavie Jindřich Trpišovský po plichtě v Plzni.

Je pro vás remíza málo?

„Ano, vzhledem k tomu, že jsme vedli, měli jsme to dobře rozehrané. Mluvil jsem o tom, že klíč je pro nás to, aby Plzeň byla donucená hrát otevřeně. To se povedlo, jenže jsme přestali být nebezpeční směrem nahoru. Přitom jsme měli rychlé hráče Sora, Olayinku, Schranze. Navíc jsme dopustili, aby se domácí dostali do situace, v níž jsou silní.“

Do konce základní části chybí tři zápasy, vy jste druzí. Přeskočíte Plzeň?

„Je to škoda, nebude moc zápasů, v nichž bude Plzeň ztrácet. My musíme udělat devět bodů, pak to bude na soupeři. Liga je zajímavá, podívejte se na hřiště v Budějovicích, kde hrál v sobotu Zlín. Je možné, že se stane cokoli. Ale nám se nesmí stávat, abychom jako v Liberci ztratili body. Kdybychom tam neprohráli, asi bychom výsledek s Plzní brali jinak. Nadstavba bude velice náročná, může se v ní přihodit cokoli. Teď hlavně věřím, že se dáme dohromady na čtvrtek na zápas Konferenční ligy a poté zvládneme neděli.“

Zápas byl jako vždy v poslední době velký boj. Proč to tak je?

„Nahrával tomu náskok, který měla Plzeň před námi v tabulce. Typologicky si chtěla počkat na situaci, která nakonec přišla, a z níž jsme dostali gól. Zápas byl takhle vedený od první minuty. Hráli jsme do plné obrany, v některých situacích jsme se měli lépe dostat do stran.“

Úvodní část byla hodně opatrná, že?

„Vstoupili jsme do toho celkem slušně, měli jsme dobrý pohyb. Ale i tím, že soupeř vycházel ze zajištěné obrany a soustředil se na rychlé protiútoky a standardní situace, tak to bylo bez vážnějších šancí na obou stranách. Bylo to vlastně čekání na poločasovou pauzu, i když jsme si chtěli soupeře připravit, což se nám povedlo vstupem do druhé půle, podařilo se nám dostat do vedení.“

Proč jste ho neudrželi?

„Po gólu jsme se nechali opticky zatlačit do posledních třiceti metrů hřiště. Pracovali jsme pečlivě, ale pak jsme soupeři darovali zbytečný roh, po kterém přišel centr a teč a dostali jsme gól. Bylo to vlastně z jediného ohrožení branky v zápase. Proto to spadlo do remízového stavu.“

Plzeň - Slavia: Ta sedla! Chorý udeřil hlavou po rozehraném rohu, 1:1

Nepomohlo vám ani vyloučení Pavla Buchy krátce před koncem.

„Snažili jsme se rozhodnout, dvakrát se nám nepodařilo dostat z příležitostí míč do brány. Byl to hodně bojovný zápas, byla tam kontakty, přerušování, standardní situace. Hra nebyla moc plynulá. My jsme si nevytvořili nic finální a předfinální přihrávkou, abychom byli nebezpečnější.“

Střet byl hodně důrazný. Libí se vám to?

„Je vedený, jak je vedený. Bylo hodně kontaktů, ale to je v těchto zápasech vždycky. U vyloučení Pavla Buchy byla katastrofa, že nejde rovnou o červenou kartu. Kdyby Oli neucukl, dopadl by špatně. Buchič tam měl už v první půli nějaké věci, pro něj jsou tyto zápasy směrem k nám vzhledem k minulosti emotivnější. Takové zákroky nemám rád - a to ani od našich kluků.“

Plzeň - Slavia: Bucha zajel do Olayinky a po druhé ŽK dohrál!

Duel pískali stejně jako derby polští rozhodčí. Sedli vám?

„Byli dobří. Je vidět markantní rozdíl v tom, jaký mají respekt na hřišti. Nejsou emočně spjatí s prostředím, dokážou zachovat chladnou hlavu. Bez chyb to nebylo, ale to není nikdy. Kdyby nebyli zahraniční, tak se o nich vůbec nebavíme. To je dobře.“

Zranili se vám Oscar a Peter Olayinka. Víte něco bližšího o jejich stavu?

„Oscar má problémy s kotníkem, tam to vypadá hůř. Peter má naraženou holeň a šrámy na ní. Oni jsou jediní dva, kdo by měl mít směrem ke čtvrtku větší problémy.“

SESTŘIH: Plzeň - Slavia 1:1. Remízu zařídil Chorý, Viktoria stále první

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 75. Chorý Hosté: 48. Lingr Sestavy Domácí: Staněk – M. Havel, Kaša (26. Pernica), Hejda (C), Santos – Bucha, Kalvach – J. Kopic (61. Chorý), J. Sýkora, Mosquera – Beauguel (87. Libor Holík). Hosté: O. Kolář – Bah, Ousou, Hovorka, Oscar (69. Plavšić) – Traoré (87. Hromada), Holeš – Lingr (72. Schranz), Provod (87. Jurásek), Olayinka (C) (87. Kačaraba) – Sor. Náhradníci Domácí: Tvrdoň, Pernica, Trusa, Chorý, Holík, Čermák, Káčer Hosté: Mandous, Plavšić, Fila, Hromada, Schranz, Kačaraba, Jurásek Karty Domácí: J. Sýkora, J. Kopic, Bucha, Bucha Hosté: Lingr, Holeš Rozhodčí Raczkowski – Siejka, Kupsik (všichni POL) Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 11384 diváků