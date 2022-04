Švancaru rozpálil talent z Teplic po faulu na oporu: Kde je respekt?!

Teplice díky trefě Václava Sejka do liberecké sítě ukončily třízápasový bodový půst. Dočkaly se první výhry od 20. února, kdy zdolaly doma 1:0 Karvinou. Devatenáctiletý host ze Sparty však krátce po své gólové radosti vyrukoval s ostrým šlapákem, kterým zasáhl Theodora Gebre Selassieho. „Z dálky to vypadalo hrozně,“ prohodil o inkriminovaném momentu zpěvák Marek Ztracený v pořadu TIKI TAKA na O2 TV Sport.

„Šel jsem do souboje na dlouhou nohu a byl jsem tam pozdě. Trefil jsem ho, proto jsem se hned omlouval,“ vrátil se po utkání Sejk k faulu, za který viděl žlutou kartu. „Ale já na tom mám založený styl hry. Jdu do soubojů na sto procent, někdy to se mnou bolí, někdy až takhle dost. A tak to také zůstane,“ následně dodal.

A i o tomto prohlášení diskutovali hosté moderátora Petra Svěceného. „Měli jsme ho od třinácti let v teplické akademii. Byl hodně akcelerovaný a vyspělý. Když pak šel do akademie Sparty, tak se tímto způsobem na hřišti prezentoval. Nemyslím tím zákeřně, ale s velikým sebevědomím. Je pracovitý, posunul se někam a i díky tomu se prosazuje,“ řekl o Sejkovi Antonín Barák starší.

Liberec - Teplice: Sejkův tvrdý šlapák na Gebre Selassieho

Řešilo se i to, zda by v oné situaci měl mladý hráč vědět, s kým jde do souboje a konkrétně v tomto případě mít určitý respekt k hráči, který je bývalým reprezentantem a borcem, který zažil mnohé v bundeslize.

„My museli jako mladí držet hubu. Přijdeš do šatny a na masáž ses dostal za tři měsíce. Na hřišti jsi jen řekl: ‚Pane rozhodčí, já si myslím, že to nebyl faul‘ a už jsi měl kartu. To se vytratilo, mladí jsou sebevědomí. Pokud na to mají, tak ok. Nicméně respekt tam podle mě nebyl. Cítil jsem tam takové to lehce ho zranit,“ reagoval Petr Švancara. „Místo, aby řekl, že každého obejde, udělá si z něj srandu, tak prohlásí, že souboje s ním budou bolet… To je jak po zápasech ve studiích, kdy se řeší, kdo toho kolik naběhal. Vyhodnocujeme a chválíme někoho za to, že běhá,“ čertil se bývalý hráč Zbrojovky Brno či Slavie.

Komise rozhodčích se k Sejkovu zákroku, za nějž mohl místo žluté karty dostat kvůli vysoké intenzitě klidně červenou, nevyjádřila.

SESTŘIH: Liberec - Teplice 0:1. Hosté utekli z barážových pozic díky Sejkovi