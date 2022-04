Sor zase nejrychlejší. A Plzeň běhala skoro co Slavia, jenže hlavně v obraně

Na góly to v Plzni dopadlo po jedné, čísla sledující fyzickou připravenost hovoří lehce pro Slavii. A názorně dokládají, že viktoriáni chtěli hlavně bránit. Yira Sor, byť se neprosadil, znovu ukázal svou rychlost.

Co do naběhaných kilometrů skončil nedělní šlágr přibližně takto: Plzeň 110 kilometrů, Slavia 113. Když přihlédneme k tomu, že domácí posledních deset minut hráli bez vyloučeného Pavla Buchy, je to téměř vyrovnané. V přepočtu na hráče a odehraný čas přeběhali slávisté soupeře o 300 metrů.

Jenže: sluší se kouknout, kde který tým své kilometry nabíral. A tady už vzniká obrovský rozdíl mezi oběma mužstvy. Pro pořádek, součty nedosahují celkových čísel, protože v nich chybí „mezihra“.

Plzeň naběhala v obraně 46 kilometrů, Slavia lehce přes 20.

Plzeň naběhala v útoku necelých 20 kilometrů, Slavia téměř 46.

Jinými slovy a s lehčí nadsázkou, hosté byli ti, kteří mysleli na to, jak góly dávat, domácí, jak je nedostat.

Tento vzoreček platí, i když jej přeneseme na jednotlivce, tedy maratonce. Nejvíce ze všech hráčů naběhal plzeňský Milan Havel, ovšem metry spolykané při obranné činnosti (4664) převýšily útočné metry (1995) více než dvakrát. Logické, protože Havel je krajní obránce? Ok, jenže Alexander Bah, nejpilnější slávistický běžec, to má skoro přesně opačně. Dvakrát více toho naběhl v ofenzivě (4137 ku 2037), přitom také hraje na kraji obrany.

A stejný mustr do třetice platí také pro důležitý faktor současného fotbalu, a sice metry naběhané ve sprintu. Celkově jsou opět srovnatelné, jen s tím, že Plzeň zvyšovala obrátky na maximum především v obraně, Slavia v útoku.

V číslech v poměru obrana:útok. Plzeň 872 ku 438, Slavia 561 ku 859.

Když jsme u sprinterů, jejich král co do absolutní rychlosti se nepřekvapivě jmenuje Yira Sor. Dostal se na hranici 32,83 km/h. Sice se ani nepřiblížil svému maximu z této sezony (34,2 km/h na jaře proti Spartě), ale nikdo ve šlágru neutíkal rychleji.

Z tábora soupeře nabral největší kvapík Jhon Mosquera, a to 32,18 km/h. Rozdíl 0,65 oproti Sorovi, že to není nic? Omyl. Pojďme si započítat.

Za vteřinu získá Sor náskok 18 centimetrů.

Za dvě 36.

Za tři už přes půl metru.

Přitom už těch osmnáct centimetrů stačí ke střele, centru či přihrávce.

Ani tak Yira Sor nebyl tím, kdo ve sprintu (dle kritérií společnost inStat rychlost nad 25,2 km/h, v Premier League však v interních pravidel počítají sprint nejméně od 30 km/h) – naběhal nejvíce metrů. Jeho 234 metrů ve Slavii překonal Peter Olayinka, 239 metrů, a vůbec nejvyšší hodnotu zaznamenal Jhon Mosquera – 256 metrů.

Také tato čísla dokazují, že parametry evropského fotbalu splňuje výrazně lépe Slavia.