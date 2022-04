Šachy v Dynamu? Trenéra Horejše by měl po sezoně nahradit Brabec

Po pardubickém Jiřím Krejčím je nejdéle sloužícím trenérem u jednoho týmu v lize. David Horejš vede českobudějovické Dynamo už od roku 2015, po skončení této sezony se to ale velmi pravděpodobně změní. Zkušenému trenérovi totiž vyprší stávající kontrakt a případný podpis nového je v nedohlednu. Podle informací deníku Sport proto vedení Jihočechů začalo jednat o možném nástupci. Stát by se jím měl Erich Brabec.

Sezonu plnou veletočů prožívají České Budějovice. Hned zkraje sezony skončil po neshodách s majitelem Vladimírem Koubkem dlouholetý generální manažer Martin Vozábal, v únoru ho pak následoval i sportovní ředitel Tomáš Sivok. Důvod? Na vlas stejný. Rozepře s klubovým bossem.

Navzdory těmto rošádám si přesto Dynamo dokázalo udržet konstantní výkonnost, aktuálně figuruje na lichotivé osmé příčce tabulky FORTUNA:LIGY. Lví podíl na tom má trenér David Horejš, i nad jeho budoucností na jihu Čech se ovšem stahují mračna.

„Mám smlouvu do 30. června, řekl jsem to i klukům. Dokud tady budu, udělám maximum pro to, abychom byli úspěšní. Nabídku smlouvy jsem nedostal, uvidíme, co bude, víc se k tomu moc nechci vyjadřovat,“ uvedl Horejš bezprostředně po odchodu Sivoka v polovině února.

Podle informací deníku Sport se od té doby situace příliš nezměnila. Navzdory proklamacím klubu před Horejšem nabídka na prodloužení spolupráce stále neleží, na téhle frontě panuje ledový klid.

To podle všeho značí jediné: Horejš, jenž na jaře 2019 vrátil České Budějovice mezi elitu a dokázal je tam stabilizovat, po sezoně v klubu skončí. Lidé pohybující se kolem Dynama to mají prakticky za hotovou věc.

Kdo by mohl letitého kouče černobílých nahradit? Zákulisí zdroje se shodují, že by to měl být Erich Brabec. V užším výběru měl figurovat rovněž David Jarolím, jenž momentálně vede druholigové Ústí nad Labem, volba ale nakonec padne podle všeho na někdejšího stopera Slavie či Sparty.

V mnoha směrech se jedná o logický krok. Brabec je rodákem z Českého Krumlova, od mladšího dorostu kopal za Dynamo, kde rovněž sbíral i premiérové prvoligové ostruhy. Tamní prostředí důvěrně zná, navíc se nikdy netajil ambicemi přešaltrovat z postu asistenta do role hlavního kouče.

Výhodou Brabce navíc je, že momentálně nemá angažmá. Naposledy působil jako pravá ruka Luďka Klusáčka v Bohemians, předtím pracoval ve vyhlášené strahovské akademii, kde měl na starost sparťanskou devatenáctku.

Teď se před ním vůbec poprvé otevírá možnost působit v nejvyšší soutěži coby hlavní trenér.