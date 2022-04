Bílkova Plzeň: obrana a standardky zakrývají nedostatky. Vydrží do konce?

Už ví, kudy a jak se v lize jde za titulem. Michal Bílek ho získal na jaře 2007 se Spartou, a teď žhaví stejnou šanci znovu. Jen v červenomodrém, s Viktorií Plzeň, odkud na Letnou na podzim 2006 přicházel, aby Letenským zachránil Stanislavem Grigou špatně rozjetý ročník…

Jestli teď skutečně dojde na plzeňské oslavy, stane se tak v docela podobném rytmu. Bílek i s patnáctiletým odstupem tvrdí veskrze stejný styl: pečlivá obrana a vysoce pozitivní atmosféra, na jejímž základě si tým udržuje stabilní bodovou úspěšnost.

Rudý výběr pod ním ve všech soutěžích překračoval šedesátiprocentní hranici, nyní ve Viktorii je to přes sedmdesát procent. A pokud bychom se omezili jen na aktuální ligovou sezonu, jde o víc než osmdesát procent. Úctyhodné.

„Výsledky měl Michal ve Spartě, s reprezentací došel do čtvrtfinále EURO, celkem se mu pak dařilo i ve Zlíně. A teď v Plzni přebíral po Adrianu Guľovi mužstvo, které bylo za očekáváním, on ho ale vytáhnul nahoru,“ upozorňuje Horst Siegl, Bílkův dřívější asistent ve Spartě.

Bílek přitom razí, že účel světí výsledky. Absolutně, bez pejorativního zabarvení, byť současný plzeňský projev má k atraktivitě daleko. Viz zejména poslední zápas se Slavií: v hitu 27. kola jako by Bílek úplně potvrdil svou pragmatickou povahu.

V prvním poločase měla Viktoria míč ve svém držení jen devatenáct procent času, což je až žalostně nízké číslo vzhledem k tomu, že jeho mužstvo šlo do utkání z prvního místa a v domácím prostředí. Celkově vylezlo na 27 procent, k čemuž se tým dopracoval v posledních dvaceti minutách, kdy nakonec úspěšně urval remízu, z níž se posléze radoval jako z výhry.

Opravdu šlo o momentální výhru. Viktoria se tři kola před koncem udržela ve vedení právě před Slavií. Stačilo relativně málo, jedna standardní situace, na ušlechtilejší fotbalovou ambici plzeňští zejména v tomto utkání víceméně rezignovali. Mimochodem právě z penalt, rohů a přímých kopů plzeňský výběr nastřílel 42 procent ze všech svých gólů.

Jen lehce přes polovinu branek dává Bílkův tým z takzvané otevřené hry. Ze 48 je jich 28. Pro srovnání, slávistický poměr je z celkového počtu 62 gólů 44:18 ve prospěch otevřené hry: jde o slabých 29 procent příspěvku ze standardních situací.

Vyplývá to částečně z mnohem pozitivnějšího a náročnějšího přístupu „sešívaných“, který víc vede ke skórování z postupných útoků nebo brejků, ale i ze stavby kádru. V plzeňském se přímo nabízí využívat výšky Jeana-Davida Beauguela, Lukáše Hejdy, Filipa Kaši nebo Tomáše Chorého. Jako v neděli…

A na to, že Viktoria stále drží v závěru soutěže první místo, má až čtvrtou nejlepší ofenzivu – za Slavií, Spartou a Baníkem.

Ani před patnácti lety nebyl Bílkův letenský výběr ofenzivním hitem, byť v kádru měl kreativní Pavla Horvátha, Karola Kisela, Daniela Koláře, Miroslava Matušoviče, Marka Kuliče a typické lamželezo do vápna Libora Doška.

Ve třiceti kolech tehdy Bílkovo mužstvo nastřílelo pouhých 44 gólů, polehčující okolností ale budiž fakt, že se obecně jednalo o období nesmírně nakloněné úporným defenzivám. A nejlepší měla právě Sparta – jen dvacet branek ve své síti. I Plzeň teď má nejmíň inkasovaných gólů.

„Michal nikdy nic nepřehlížel, věnoval se ofenzivě, standardní situacím, defenzivě. Obrana je ale prostě základ, on to ví a dbá na ni, vychází z ní. Má na to argument: Žádný úspěšný tým nedostává góly,“ říká Siegl.

A to je právě ve spojení s účinnými standardními situacemi ideální kombinace pro tým, který má zjevné herní nedostatky. Například v počtu přihrávek je Plzeň až pátá v lize, v jejich úspěšnosti čtvrtá, stejně tak v počtu přihrávek do gólové šance. Ve všech těchto ukazatelích jsou přitom výrazně silnější Slavia i Sparta, největší konkurenti v boji o titul.

Bílek jde zkrátka na věc s úspornějším pojetím, díky němuž podle analýzy výsledky překonávají předváděnou hru, potažmo schopnosti týmu. A v klíčové fázi sezony tohle bude nejvíc testováno – zbraně Viktorie mohou ve finiši, zejména v nadstavbě proti papírově nejsilnějším soupeřům, prasknout. Favoritem podle Sportu dál zůstává Slavia, ačkoli zatím v tabulce o bod prohrává.

Bílek se bude snažit předpoklady postavit na hlavu.