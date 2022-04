VIDEO: Slovácko - Karviná 3:1. Domácí neprohráli sedmý duel v řadě

Fotbalisté Karviné prohráli ve 28. kole první ligy na půdě Slovácka 1:3 a do nadstavbové skupiny o záchranu půjdou z posledního místa v tabulce. Dva zápasy před koncem základní části ztrácejí Slezané na předposlední Pardubice sedm bodů. Slovácko šlo do vedení už ve druhé minutě po vlastní brance Marca Túlia, po pauze přidali další góly domácích Rigino Cicilia a Stanislav Hofmann. Za hosty snížil střídající Vlasij Sinjavskij. Tým z Uherského Hradiště si pojistil čtvrtou příčku s devítibodovým náskokem na Ostravu, která má utkání k dobru.

V brance Slovácka nastoupil při absenci zraněných Nguyena a Fryštáka mladý Borek, na lavičce mu kryl záda pětačtyřicetiletý trenér mládežnických klubových gólmanů Drobisz, který si poslední ze svých 288 ligových startů připsal před více než osmi lety.

Radovat se svými spoluhráči se mohl už ve druhé minutě, kdy si Havlíkův centr z pravé strany nešťastně do vlastní sítě srazil Brazilec Túlio. Domácí tým mohl v klidu pokračovat v očekávaném tlaku, jemuž ale chyběla přesnost ve finální fázi. Ve 22. minutě nedotáhl slibně rozehranou akci do konce Cicilia, o pár minut později ani Hofmann a do třetice trefil Jurečka tyč. Karviná vyrovnala hru, ovšem směrem k Borkově bráně toho také moc nevymyslela.

Po přestávce udělali hosté hned tři změny v sestavě, ale hned ve 49. minutě inkasovali podruhé. Po centru Reinberka uplatnil svůj důraz před brankou Cicilia a procpal přes bránícího Buchtu míč do sítě.

Slovácko se uklidnilo a díky kombinační hře si vytvářelo šance. Cicilia svůj druhý gól po chybě Ndiayeho nedal, zato Hofmann v 61. minutě centr od Petržely poslal hlavou do sítě. V 78. minutě snížil střelou z hranice pokutového území střídající Sinjavskij. Karviná vycítila šanci, ale domácí závěr duelu takticky zvládli a už nepřipustili další komplikace. Slovácko v lize posedmé za sebou bodovalo a s Karvinou v nejvyšší soutěži neprohrálo poosmé po sobě.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 2. Túlio (vl.), 49. Cicilia, 61. S. Hofmann Hosté: 78. Siňavskij Sestavy Domácí: Borek – Reinberk, Michal Kadlec (C), S. Hofmann, Kalabiška – Havlík, V. Daníček (77. Ljovin, 87. Šimko) – M. Petržela (65. Holzer), Jurečka (87. Tomič), L. Sadílek (77. Kohút) – Cicilia. Hosté: Ciupa – Mikuš (46. Látal), P. Buchta, Kobouri, Šehić – Ndiaye, Túlio (65. Qose) – Zorvan, Bartošák (C) (73. Siňavskij), Chvěja (46. Svoboda) – Durosinmi (46. Papadopulos). Náhradníci Domácí: Ljovin, Holzer, Vecheta, Kohút, Tomič, Šimko, Drobisz Hosté: Stropek, Qose, Látal, Papadopulos, Svoboda, Neuman, Siňavskij Karty Domácí: Michal Kadlec, V. Daníček, Jurečka Hosté: Chvěja, Durosinmi Rozhodčí T. Klíma – J. Kubr, P. Kotalík (T. Švagr) | VAR: P. Franěk | AVAR: J. Poživil Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 3095 diváků

Klíčové momenty zápasu:

Slovácko – Karviná: Snížení hostů na 3:1 po střele Sinyavskiyho

Slovácko – Karviná: Havlíkova nečekaná rána skončila nad břevnem

Slovácko – Karviná: Stanislav Hoffman se prosadil přes obránce, 3:0

Slovácko – Karviná: Opět kousek chyběl Jurečkovi k navýšení vedení

Slovácko – Karviná: Míč se po souboji Cicilia a N´Diaye dostal k Sadílkovi, který přestřelil

Slovácko – Karviná: Vedení 2:0 pro favorizovaný tým zařídil RIgino Cicilia

Slovácko – Karviná: Prověřit pozornost Borka se rozhodl osamocený Bartošák

Slovácko – Karviná: Jurečkovi chybělo pár centimetrů k dosažení 13. sezónní trefy

Slovácko – Karviná: Možnost navýšit vedení Cicila nevyužil, zasáhl Kobouri

Slovácko – Karviná: Šance hráčů v bílém, Ciupa musel balon nadvakrát krotit