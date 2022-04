Veselý: Tohle je DNA Bohemky. Sepsul vlastní katastrofální trávník

Po nástupu do role trenéra Bohemians Jaroslav Veselý prohlásil, že oproti Luďkovi Klusáčkovi je výrazně větší střelec. A po dvou zápasech jsou vidět jasné změny: na hřišti v mnohem důraznějším a agresivnějším projevu "klokanů", na tiskových konferencích zase v přímosti, se kterou pojmenovává, co se mu nelíbí. Po remíze 0:0 s Libercem ocenil výkon, ale našel i věci, které ho naštvaly.

Druhý zápas, druhá remíza. Jaké je vaše hodnocení?

„Jsem zklamaný z výsledku, protože tahle remíza je naše ztráta. Dva body jsme ztratili, ne bod získali. Ale nejsem zklamaný z výkonu, který jsme předvedli. Kromě prvních deseti minut a pár minut v závěru jsme si vytvořili územní převahu a byli jsme aktivnějším týmem, který si vytvořil víc nebezpečných situací. Bylo jich dost na to, abychom minimálně jednu branku vstřelili. Narážíme na náš jarní problém s produktivitou, to můžeme hráčům vyčítat. Ale je to další stupínek, abychom se odrazili k lepším výsledkům.“

Bohemians působili o hodně agresivněji než ještě před pár týdny. Je to cesta, která se od vás dá čekat?

„Já to vnímám tak, že tohle je DNA Bohemky. Mělo by to být DNA tohohle klubu a týmu. Diváci od nás očekávají, abychom byli agresivní a aby se ‚jezdilo po zadku‘. Leccos nám umí prominout. Jedním z cílů bylo vtáhnout diváky, to se povedlo, musím před nimi smeknout, je to ohromná pomoc. Liberec jsme i díky nim přetlačili, měli jsme dobré presinkové a represinkové situace, tím jsme dělali problémy.

Vzadu jste znovu nastoupili ve čtyřech. Další impuls od vašeho nástupu?

„Teď hrajeme čtyřku, protože to chci hráčům zjednodušit, aby nemuseli přemýšlet o posunech. Myslím, že nám i víc sedí, protože nemáme klasické fullbeky. Je lepší do stylu, který bychom chtěli hrát. Ale když se podíváte, jak jsem hrál dřív, tak se tříobráncovky vůbec nevzdávám, je to dobré rozestavení. Až se nám vrátí útočníci, tak 3-5-2 ten tým umí hrát. Nevidím problém v rozestavení, spíš reaguju na typologii hráčů, které máme aktuálně k dispozici.

Už víte, co je s Davidem Bartkem?

„Nevím. Jel na vyšetření, ale popravdě to nevypadá moc dobře. Slyšel nějaké rupnutí v kotníku. Bylo to mimo souboj, vinou terénu. Katastrofálního, musím říct. Je to další zranění, které jde na vrub našemu domácímu hřišti. Je to další věc, která mi kalí radost z výkonu.“

Přitom z tribuny vypadalo hřiště o trochu líp než při prvních zápasech…

„Je lepší, než byl v začátku. Ale pořád nemá parametry ligového hřiště, když ho srovnáte s jinými. To není kritika lidí, kteří se o něj starají, ti dělají, co můžou. Možná to jde na vrub nedávné rekonstrukci, nejsem odborník, ale realita je, že se nám na trávníku na jaře zranili už tři hráči: Chramosta, Kovařík a teď Bartek. Hráč není ve stabilní pozici, ujede mu stojná noha a je problém.

Když vyhlížíte návrat útočníků… Kdy to bude?

„To nevím. Každý se mě ptá na Davida Bartka v útoku, ale nikdo se mě nezeptá, proč tam hraje. Máme zraněné tři elitní útočníky – to je realita. Necid mimo, Chramosta zraněný, Puškáč zraněný. Ten vypadl v reprepauze, to byl hlavní důvod, proč hrál Bartek v Karviné. Ale za 14 dní se nikdo nezeptal, tak si odpovídám sám. K dispozici máme ještě nějaké další útočníky: Koubka, Ugwua a Keitu, ale to nejsou hráči, kterým sedí hrát zády k brance, proto Bartek. I dnes do střídání hrál dobře. Mrzí mě to, protože se v té pozici našel, obživl tam. Pro nás je to další komplikace, protože Chramosta není schopný vydržet déle než poločas a něco. Už v téhle minutáži (60 minut) jsem měl strach, aby se nezranil.

A co je tedy s Davidem Puškáčem?

„Zranil se a teď se vrací, ale ještě netrénuje s týmem. Myslím, že je to otázka zhruba čtrnácti dní. Musíme být hrozně opatrní, protože jestli nám vypadne další útočník, budeme strašně složitě skládat sestavu.“