SESTŘIH: Baník - Hradec 0:0. Ostravané čekají na vítězství už pět kol

Ostrava po čtyřech zápasech bez výhry přišla o formu a v prvním poločase utkání s „Votroky“ to bylo vidět. Hlavně v první půlhodině zápas nabídl minimum vzruchu. Východočeši si počínali dokonce aktivněji než soupeř, ale i jejich úsilí obvykle skončilo na hranici velkého vápna.

Baníku to směrem dopředu nešlo ale vůbec. První ohrožení Vízkovy branky zaznamenal až ve 33. minutě jeden ze tří nejlepších střelců ligy Almási, který po Buchtově centru hlavičkoval těsně vedle tyče. Nepohodu Ostravy pak dokumentoval i Buchta, jenž nadějnou situace špatně řešil přihrávkou.

SESTŘIH: Baník - Hradec Králové 0:0. Ostrava popáté v řadě bez výhry

Velké trápení Slezanů pokračovalo i po změně stran. Jenže ani Hradec jejich statický výkon nedokázal využít. Když se už Vlkanova probil do zajímavého zakončení, vysoko přestřelil. A tak nejvíce divákům zatrnulo v 71. minutě, když se střídající Vašulín dostal do vápna a jeho rána se zavlnila na vnější síti. To už hrál Baník bez stopera Svozila, který se zranil při souboji s Kubalou a byl odnesen na nosítkách rovnou do kabiny.

Slezany neprobudila ani střídání. Nezáživný duel s naprostým minimem zajímavých okamžiků mohla rozhodnout ještě poslední minuta nastavení, ale Kuzmanovičovu střelu před brankou zablokoval hostující bek.

Ostrava doma v samostatné nejvyšší soutěži s „Votroky“ ve 14 duelech neprohrála. Hradec venku v lize bodoval počtvrté za sebou.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Laštůvka (C) – Ndefe, Svozil (68. Chlumecký), Lischka, Fleišman – Koncevoj (61. Jaroň), Kaloč, Tetour, Kuzmanović, D. Buchta (75. Falta) – Almási (75. Jiří Klíma). Hosté: Vízek – Jakub Klíma, J. Král, Leibl – Mejdr, J. Kučera, J. Rada (85. Soukeník), F. Novotný – Rybička (59. Vašulín), Kubala (90+1. P. Dvořák), Vlkanova (C). Náhradníci Domácí: Budinský, Chlumecký, Boula, Falta, Jaroň, Klíma, Janošek Hosté: Fendrich, Čech, Dvořák, Harazim, Prekop, Soukeník, Vašulín Karty Domácí: Svozil Rozhodčí Radina – Podaný, Černoevič Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice

Nejzajímavější momenty utkání:

Baník - Hradec Králové: Falta dostal spoustu prostoru, ale rána zpoza vápna byla slaboučká

Baník - Hradec Králové: Vašulín si dobře převzal míč a trefil boční síť Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Baník - Hradec Králové: Svozil si špatně došlápl a poranil si levé koleno

Baník - Hradec Králové: Vlkanova si dobře zasekl, ale Laštůvkovu bránu přestřelil Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Baník - Hradec Králové: Kuzmanovič se probíjel za míčem, Vízek vyběhl do prázdna. O faul nešlo Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Baník - Hradec Králové: Buchtův centr propadl ke Kuzmanovičovi, ale ten střílel vysoko nad

Baník - Hradec Králové: Buchta se opřel z první do Fleišmanova centru, Leibl odvrátil míč Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Baník - Hradec Králové: Vlkanova vypálil ze střední vzdálenosti, jenže překopl bránu

Baník - Hradec Králové: Buchta se dostal za obranu, ale Vízek včas vyběhl

Baník - Hradec Králové: Buchta vyhledal Almásiho, hlavička ale byla nepřesná

Baník - Hradec Králové: Přetažený Radův roh doputoval ke Královi, hlavičku kryl Laštůvka

Baník - Hradec Králové: Nebezpečný Leiblův centr! Ale nedokázal ho nikdo dopravit do sítě

Baník - Hradec Králové: Pořádná potyčka po tvrdé srážce Kučerova lokte s Kuzmanovičem