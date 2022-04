Vacek měl na noze vedení v Edenu: Cítím, že na záchranu máme

Co by kdyby… Kamil Vacek byl první, kdo měl na noze gól, Pardubice šly málem na Slavii do vedení. Jenže 34letý záložník svou šanci nedal, a rozjeli se podle očekávání domácí. „Jsem strašně zklamaný, ta šance byla obrovská,“ uznal po utkání Vacek.

Bylo by to pak jiné?

„Zápasy s předními týmy tabulky jsou vždycky o tom, abychom se vyvarovali svých chyb a využili šance. Dneska jsem měl já jednu obrovskou v prvním poločase, kdy to udělal Vojta Patrák skvěle, ten zápas mohl vypadat úplně jinak, kdybychom vedli. První poločas jsme hráli přesně to, co jsme chtěli, jen je obrovská škoda té penalty v závěru…“

Pak už Slavii nešlo zastavit?

„Změnil se obraz zápasu, museli jsme se začít tlačit víc dopředu a Slavia má takovou kvalitu a herní pohodu, že nás dokázali potrestat. Pro nás to byla obrovská škola a doufám, že si na tom najdeme pozitiva do zbytku sezony.“

Co se při té vaší šanci nepovedlo?

„Moje první myšlenka byla, že to chci dát po zemi na zadní tyč, ale Mandy ten záměr měl myslím taky, proto jsem to pak na poslední chvíli změnil, měl jsem to i na slabší levou. Pak už jsem chtěl za každou cenu trefit bránu, kolikrát v takové situaci potřebujete i trochu štěstí. Jsem strašně zklamaný, že jsem to nedal, ta šance byla obrovská.“

Dál platí, že jste na jaře ještě nevyhráli, jak se s tím pracuje?

„Já do Pardubic přišel v zimě a jak ta půlsezona začínala, bylo to hrozně složité… Měli jsme v týmu virus, našly se i další důvody, které nám nepomáhaly. Ale chtěl bych říct, i když to bude teď znít trošku zvláštně, jsem hrozně pyšný na mužstvo. Ani jeden zápas jsme nevypustili, i když jsme třeba hráli v deseti, nic, mužstvo maká na každém tréninku včetně realizačního týmu, trenérů, věřím tomu, že teď se ukáže, že to nevzdáme. Cítím, že mužstvo má na to, aby ligu v Pardubicích zachránilo.“