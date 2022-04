Belgičan v Liberci čekal 3,5 roku a začal nulou. Čeština? Kvůli přítelkyni

Daně, východ a západ slunce – a Milan Knobloch v brance Liberce. Tohle byly až do sobotního odpoledne neměnné jistoty. Poslední zmíněná přestala platit díky Olivieru Vliegenovi, jemuž se povedlo celosezonní jedničku Slovanu vytlačit. Belgický gólman premiéru v české lize ozdobil nulou a Liberec díky tomu remizoval v aréně Bohemians 0:0.

Ve čtvrtek si ho zavolal trenér Luboš Kozel a kouč brankářů Marek Čech. „Jsi nachystaný?“ zeptali se Oliviera Vliegena. S úsměvem přikývl, na tu chvíli čekal tři a půl roku. „Tak fajn. Buď v pohodě a dělej jen to, co umíš,“ uslyšel od trenérů. Jejich slova dva dny nato vyplnil do puntíku. Poprvé chytal českou ligu – a od Bohemians nedostal ani jeden gól.

„Na tohle jsem tady tak dlouho makal,“ spokojeně říkal po povedené premiéře. Rodák z města Bree v severovýchodním cípu Belgie chytal za juniorku Anderlechtu, jenže do áčka bruselského klubu se už neposunul. Když jako devatenáctiletý zelenáč v létě 2018 přišel do Liberce, šoupli ho do béčka. A dál? Hostování v druholigové Vlašimi a slovenské Senici. Nezahořknul, pracoval na sobě i mimo hřiště. Naučil se česky, aby rozuměl svojí přítelkyni.

„Ve Vlašimi začínal jako dvojka a vychytal si pozici jedničky. Podobné to bylo v Senici, zachránil ji ve slovenské lize. Ukazuje to, že si všechno vydobyl právem, ve stejné pozici byl i u nás,“ vykládal kouč Kozel. V této sezoně Vliegen odchytal osm zápasů v třetiligovém béčku a byl trpělivým náhradníkem ligové jedničky Milana Knoblocha, jenž v prvních sedmadvaceti kolech nastoupil pokaždé. Dokud trenéři neukázali na belgického sympaťáka.

„Zvažovali jsme už dřív, jestli tam Oliho dát, ale mužstvo poměrně fungovalo i s Knoblochem,“ vyprávěl Kozel. „Ne, že by Milan dostával góly, které by byly jeho, ovšem v posledních zápasech se nám zdálo, že hlavně v zakládání nebo některých dalších situacích nepřenáší na tým klid, spíš nervozitu. Dvakrát za sebou jsme s ním prohráli 0:1, tak jsme se rozhodli pro změnu. Myslím, že to byl dobrý krok.“

Dostane Vliegen šanci i v neděli proti Karviné? „Je to jen na něm,“ pravil Kozel. „Pokud bude mít dobrý přístup, perspektivu určitě má.“