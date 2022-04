INSIDER: Smekám, jak to Slavia zvládá, říká Siegl. Proč se hráči Baníku bojí?!

Neříká se mu to jako sparťanské legendě snadno, ale… „Slavia si do nadstavby první místo udrží, je favoritem,“ hodnotí Horst Siegl boj o titul po 28. kole nejvyšší soutěže, v němž tým z Edenu přeskočil Plzeň. Host dalšího dílu videopořadu LIGOVÝ INSIDER uznale glosuje zvláště to, jak obhájce prvenství dokáže pracovat s kádrem: proti Pardubicím udělal v sestavě hned devět změn ve srovnání s utkáním Konferenční ligy na Feyenoordu, a přesto vyhrál 4:0. „Musím smeknout před tím, jak Slavia reaguje na obě soutěže. Hráči přesně vědí, jakou mají roli, neremcají a plní ji,“ všímá si Siegl.

Čtyřnásobný nejlepší střelec tuzemské ligy chválí zvláště staronového červenobílého hrdinu, autora dvou gólů Lukáše Provoda. „Je to fantastický, skromný kluk,“ říká a přidává osobní zkušenost. Zároveň kvituje, že se do vysoké hry vrátila Sparta, jež na druhou Plzeň ztrácí už jen tři body. Jako by se naplnila slova trenéra Pavla Vrby, který se před časem odmítal strachovat o třetí místo. „Já se za záda nikdy nedívám. Vždycky se dívám dopředu,“ prohlásil po remíze 1:1 v Jablonci. „Sparta se musí koukat jen nahoru, nikdy ne dolů nebo do strany,“ souhlasí Siegl. Překvapil ho však špatný poločas v Teplicích, teprve po přestávce Letenští spustili hotovou smršť a vstřelili tři góly.

Z dalších týmů ze skupiny o titul se někdejší kanonýr věnuje rovněž pátému ostravskému Baníku, který jen remizoval s Hradcem Králové (1:1). Nevyhrál tak popáté v řadě, z toho potřetí doma. „Je to velké zklamání,“ říká Siegl na adresu tradiční fotbalové značky. Nejvíc se při tom pozastavuje nad slovy hráčů slezského klubu o tom, že je svírá strach či nervozita a leží na nich deka. „Když slyším, že hráči takového klubu říkají, že se bojí balonu, je to pro mě záhada…“

LIGOVÝ INSIDER Horsta Siegla

Co s Plzní udělá atak Slavie a Sparta v závěsu?

Jak se nyní zachovají Michal Bílek a Pavel Horváth?

Nejdřív na vystřídání, pak dva góly. Jaký je střelec Tomáš Čvančara?

Naběhl si teplický Jiří Jarošík, když mluvil o tom, že Spartu porazí?

AKCE KOLA: Co vše ze svého repertoáru ukázal Lukáš Provod?

+ Bude mu (zase) patřit reprezentační záloha?

HLÁŠKY KOLA: Když se nezeptají trenéra novináři, udělá to sám…

+ Je dobře, že se Bohemians vrací k agresivitě, nebo už byli dál?

+ Jaké to bylo a je pro soupeře v Ďolíčku?

HLÁŠKY KOLA: Vrba à la chytrá horákyně, dědek ze Slovácka i „samoobsluha“ v Ďolíčku