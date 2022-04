Mládež z Boleslavi ukázala, proč po ní Slavia toužila: nová ingredience i cit

Přistěhovalci z Mladé Boleslavi si užili první společnou šichtu v základní sestavě. A šlo jim to od ruky. Žádný herní alibismus, nebáli se jít pěkně na věc. David Jurásek je na levém kraji defenzivy už aklimatizovaný, parťák Daniel Fila se ve startovací jedenáctce objevil poprvé. Slavii pomohli k hladkému sestřelu předposledních Pardubic 4:0. Aby to nebylo málo, vyslechli si pochvalná slova Jindřicha Trpišovského. „Oba předvedli velice zajímavý výkon,“ spokojeně pokýval hlavou trenér aktuálního lídra FORTUNA:LIGY.

Desátého února byl jejich velký den. Podepsali dlouholeté kontrakty (do roku 2026) s aktuálně nejlepším týmem Česka. Jurásek v jednadvaceti letech, Fila dokonce v devatenácti. Dohromady za ně úřadující mistr podle informací deníku Sport poslal do kasy Mladé Boleslavi naducanou sumu třiapadesáti milionů korun plus ještě mladého obránce Kryštofa Obadala.

Přesně o dva měsíce později šla talentovaná mládež ruku v ruce do boje proti Pardubicím. Od první minuty. Kamarádi se poprvé seřadili na place od úvodních vteřin duelu. „Moc jsem se na start v základu těšil. Jsem rád, že jsem mohl nastoupit. Dostal jsem dokonce víc minut, než jsem čekal,“ nadšením vyhrkl Fila po osmdesátiminutovém aktivním představení.

Víc minut? Proč by ne. Za výkon si hutnou porci času zasloužil. Byť se na hrotu útoku zprvu rozkoukával a dlouho čekal na výrazný moment, jak šel čas, do děje promlouval víc a víc.

Začal se orientovat v soubojích se stopery, na špici dovedl podržet balon, nezmatkoval, v klidu distribuoval přihrávky spoluhráčům. Filovi se dařilo využívat výtečné fyzické parametry.

„Naznačil velkou fotbalovost a sílu na míči. Má vysokou herní inteligenci, velice dobré řešení a fyzické předpoklady. Upozorňovali jsme ho na to, že má jinou typologii než hráči, kteří na jeho postu nastupovali, ostatní si na něj musí zvyknout. Každopádně nám dodal v ofenzivě jinou ingredienci. Práci s míčem zády k bráně i náběhy za obranu měl velice dobré,“ popisoval své poznatky Trpišovský.

Krátce po zahájení druhého poločasu mladíci rozjeli akci, na kterou byli zvyklí příznivci v Mladé Boleslavi. Krajní bek Jurásek kopl na levé straně do vrtule, proletěl se až k šestnáctce a precizním pasem našel Filu. Drobná potíž? Stál zády k brance. Bylo znát, jak hodnotí situaci. Nakonec se rozhodl nejlépe, jak mohl. Na zádech s přilepeným stoperem rezignoval na otočku a střelu, místo toho našel ze středu bojiště sbíhajícího Lukáše Provoda. Prásk! 2:0. Slavia byla rázem v klidu.

Slavia - Pardubice: Nádherná akce domácích, Provod po Filově patičce zvyšuje na 2:0!

„Dostal jsem krásnou přihrávku od Davida a chtěl jsem si samozřejmě vystřelit, ale tu možnost jsem nedostal. Naštěstí jsem si ale všiml toho, že tam Provi dobře nabíhá a napadlo mě, že by tam mohl mít prostor. Míč jsem mu přiťukl patičkou a byl z toho nádherný gól,“ zářil Fila.

Jurásek naskočil v základní sestavě na jaře už počtvrté. Zvládl těžký duel na Slovácku, předvedl se ve vítězném derby proti Spartě. Začíná výrazně tlačit na Oscara, který je dosud stále první volbou realizačního týmu na levý kraj defenzivy.

V těle mu kolují výrazné útočné geny. Má skvělou přihrávku do vápna. Levačkou umí dodat míči ostrost a hlavně přesnost. Dovede zacílit klíčové nebezpečné prostory. To je jeho velká přednost. Opakovaně to ukázal proti Pardubicím. Způsob, jakým dostal v prvním poločase do tutovky muže zápasu Provoda, kdy narýsoval dokonalý pas za beky, byl úctyhodný.

Slavia - Pardubice: Provod střílel z první těsně vedle po parádním Juráskově centru

„Jsem hrozně rád, že jsem po měsíci dostal šanci. Musím poděkovat fyzioterapeutům a masérům. Dokázali mě dát dohromady dříve, než bylo v plánu,“ vzpomněl Jurásek na nedávné zdravotní problémy.

„David se mi líbil hrozně moc směrem do ofenzivy, ukázal svůj potenciál, například krásným pasem na Proviho v první půli. Běžecky byl skvělý, ukázal svoji sílu i dynamiku, líbilo se mi, jak se rozhodoval s míčem,“ chválil Trpišovský.