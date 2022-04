Limbovo finále: trénovat bude Vrba, Krmenčík pozvánku nedostal

Limbovo finále, jak se chystaná rozlučka oficiálně jmenuje, slibuje velkou podívanou před zaplněným stadionem. Limberský svou bohatou profesionální kariéru ukončil devátého června 2021. Téměř rok trvalo, než se vzhledem ke covidovým restrikcím zápas mohl uskutečnit. „Za všechno, co pro klub odvedl, si takový zápas zaslouží. Shodli jsme se na tom hned poté, co Adolfu Šádkovi (klubovému majiteli) své rozhodnutí oznámil,“ sdělil na úterní tiskové konferenci tiskový mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Vedle něj seděl David Limberský. Když na začátku konference sledoval krátké video svých krásných gólů, které za Plzeň vstřelil, bylo na něm znát dojetí. „Měl jsem slabší chvilku, ale ustál jsem to. Bude to tečka za velkou kariérou, emoce v zápase přijdou. Ale nechci si to teď moc připouštět a měsíc probrečet, to možná až při zápase a na aferparty. Tam si třeba zabékáme s Milanem,“ narazil na svého dlouholetého parťáka Milana Petrželu, který si velký den nenechá ujít.

Důležitý pro ty, kteří na Limberského rozlučku chtějí, je termín: úterý 17. května, 18:00. Vstupenky v cenovém rozmezí 100 – 250 korun se začnou prodávat příští týden. „Bereme to také jako možnost, aby se fanoušci přišli rozloučit se sezonou i s celým aktuálním týmem Viktorky. Výtěžek zápasu je věnován na viktoriánskou mládež, David je odchovancem klubu,“ upřesnil Hanzlík.

Do „Limbova finále“, jak je rozlučka oficiálně nazvaná, naskočí současný tým Viktorie a hráči ze zlaté éry klubu. Limberský je nedílnou součástí největších úspěchů uplynulé dekády, s týmem vybojoval pět titulů a třikrát si zahrál Ligu mistrů. Detaily celé akce se budou postupně uveřejňovat, už teď jsou známá některá zajímavá jména, která na hřišti nebudou chybět.

V poli se objeví hráči jako Pavel Horváth, Matúš Kozáčik, Milan Petržela, Marek Bakoš, Václav Pilař, Roman Hubník, z Berlína přislíbil účast i Vladimír Darida. „Na střídačce bude stát taťka, to je Pavel Vrba. Jsem rád, že pozvání přijal a naposledy mě bude trénovat,“ prozradil Limberský.

Fanoušci uvidí v akci ty, kteří v klubu slavili největší úspěchy. „Moc se těším, bude to asi poslední šance, kdy uvidíme takový tým pohromadě, chceme si to užít, celá naše generace si to zaslouží. Snad se lidi přijdou rozloučit i se mnou. Vážím si toho, že takový zápas můžu hrát a po mém boku budou všichni hráči,“ řekl dlouholetý obránce Viktorie i reprezentace.

Pozvánku nedostal Michael Krmenčík. Explzeňský forvard zamířil před sezonou ze zahraničí na hostování do Slavie. Na podzim proti Plzni vstřelil branku a naštval fanoušky i další lidi spjaté se západočeským klubem stylem, jakým gól oslavil a jak se během zápasu choval. „Pozvánku neobdržel. Za to, co pro klub odvedl, by si to zasloužil. Ale víme, co se událo. Přemýšlel jsem nad tím, ale situace je taková, že teď to nejde. Jak se zachoval k fanouškům, já to taky kousal těžko. Je mi líto, že si to takhle zkazil, ale teď to neexistuje, nejde to,“ vysvětlil Limberský.

Pozvání naopak přijal trenér Vrba, který v Plzni vybojoval tři z pěti titulů a s klubem zažil všechny tři účasti v základní skupině Ligy mistrů. V současné době ale vede konkurenta ze Sparty. „Neváhal ani vteřinu, jsem šťastný, že si to vykomunikoval v klubu a dostal zelenou. Měli bychom odhodit sváry, tohle má být oslava fotbalu a Viktorky. Jsem rád, že účast přijal na první dobrou,“ těšilo obránce.

Fanouškům slíbil zajímavé utkání, zástupci slavné generace hodlají současné hráče klubu potrápit. „Chceme hrát naplno, budu muset ještě víc potrénovat a shodit dvě, tři kila, abych stačil. Určitě to nebude žádný důchodcovský fotbal, chtěl bych panu Šádkovi navrhnout, že kdo vyhraje, bude pokračovat další sezonu,“ usmíval se.