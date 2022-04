Slovácko na Spartě bez opor? Nejede jen bránit, Levin má šanci na omluvu

Je pravděpodobné, že jednička Filip Nguyen ještě dnešní duel vynechá a pošetří sval na nadstavbu i finále domácího poháru. Na marodce zůstává Tomáš Fryšták, takže bude podle všeho v bráně potřetí (podruhé od začátku) teenager Jiří Borek. „Nevymlouvám se na to, jestli někdo chybí, nebo ne. Vždy se snažíme sestavit to tak, aby tým fungoval. Je to jen o tom, jak zareagují ostatní na ty, co přijdou a jaké oni podají individuální výkony,“ řekl trenér Martin Svědík.

Absence kapitána Kadlece a vrchního hecíře Vlastimila Daníčka? Nic, co by Slovácko neznalo. Za oba vykartované půjdou do akce borci, kteří můžou kouči ukázat: My jsme tady taky a nejsme o nic horší! Místo Daníčka se očekává návrat Vladislava Levina do základu, z něhož nakrátko vypadl kvůli nemoci a před týdnem proti Karviné si uškodil laxním projevem po střídání.

Trenér ho hned po zápase veřejně vyplísnil, nešetřil silnými výroky. Ruského záložníka však nezatratil. „Když se bude Vlad chovat profesionálně na tréninku, bude moct ten výkon odčinit. To bych kvitoval. Není vyloučeno, že šanci dostane právě on,“ vzkázal Svědík před Spartou.

Druhou variantou je stažení Lukáše Sadílka níž s tím, že uzdravený Michal Kohút zaujme pozici pod hrotem. Anebo půjde na desítku Václav Jurečka a na levé křídlo se vrátí Daniel Holzer. „Sparta nám má co vracet,“ připomněl si Sadílek s chutí podzimní výprask rivala z Letné 4:0.

I když je kádr úzký, dvě tři ztráty dokáže čtvrtý celek tabulky téměř plnohodnotně nahradit. Navíc Svědíkova parta drží v lize sedmizápasovou šňůru bez porážky. S pohárovým čtvrtfinále s Hradcem Králové je to dokonce osm utkání. Naposledy prohrála 19. února ve druhém jarním kole 0:1 ve Zlíně.

„Je jasné, že na takový stadion a proti takovému soupeři se člověk těší. Jedeme si to tam rozdat, nebudeme jen bránit a hrát na bod. Když pánbůh dá, třeba si odvezeme tři body,“ zasnil se záložník Milan Petržela. „Kluci vědí, že můžeme hrát s každým. Jsme dobře nastartovaní,“ pochvaloval si sportovní manažer Veliče Šumulikoski.

Trenér žádá, ať všichni (nejen Levin) pracují pro mančaft. K individualistickému přístupu měl výhrady po prvním poločase bitvy s Karvinou (3:1). Na forhontě byl nejlepší střelec Jurečka. „Až příliš bylo vidět, že chce dát gól,“ nelíbilo se Svědíkovi. „Není to přece o tom, že dává góly Venca Jurečka, ale že si připravujeme pozice jako tým. To je pro mě daleko podstatnější,“ zdůraznil.

Slovácko už ví, že půjde do skupiny o titul ze čtvrtého místa a čekají ho v ní domácí duely s pátým Baníkem a šestým v pořadí. Jeho jméno zatím není známo. Fanoušci tedy přijdou o nejatraktivnější zápasy s nejlepší trojkou, Slavia, Plzeň a Sparta budou hostit Kadlece a spol. na svém stadionu. „To jsou věci, které jsou dané. My o nich nerozhodujeme. Naše práce je, abychom dali do zápasu sto procent a snažili se vyhrát,“ shrnul věcně Petržela.