První výhra Pardubic v roce 2022 s ideálním soupeřem. Jsem naštvanej, hlesl kouč Teplic

Kdyby Pardubice hrály pouze proti Teplicím, místo záchranářských starostí bojují o titul. Po svém předloňském postupu do nejvyšší soutěže s nimi mají stoprocentní bilanci – 4 výhry ve 4 zápasech.

„Pardubice nám nejdou,“ připustil po zasloužené prohře 0:2 teplický brankář Tomáš Grigar. „Před zápasem samozřejmě věřím, že už je porazíme, ale pokaždé nás vyvedou z omylu.“

Platilo to i tentokrát. V prvním poločase zúročil převahu domácích po rohovém kopu Jan Jeřábek, po přestávce se prosadil Dominik Kostka, který dorazil nepříjemnou střelu Lukáše Červa.

„Byla trošku skrytá, jak skočila, nafackovala mi přes obličej. Ale samozřejmě jsem to měl vyrazit jinak,“ nevymlouval se Grigar.

Oba soupeři tak mají shodně 24 bodů a v posledním kole budou hrát o lepší východní pozici do skupiny o záchranu.

„Prohráli jsme velký zápas, který jsme prohrát nechtěli, bylo to přístupem,“ durdil se teplický kouč Jiří Jarošík, který o přestávce své letargické svěřence pořádně vyfénoval. Jenže bez efektu. „Jsem hrozně naštvanej. Hráli jsme bez zájmu, to mi vadí,“ dodal.

Bývalý reprezentant těžko kousal i špatnou statistiky, kterou si Teplice proti Pardubicím znovu upevnily.

„Asi jsme pro ně ideální soupeř, když nikoho neporazí a pak porazí v důležitém zápase nás,“ rozhodil Jarošík bezmocně rukama. „Kdybych byl hráč, mě by to ještě víc motivovalo, ale od nás to nebylo vidět.“

Zato Pardubice si hodně oddechly, čekání na první ligovou výhru v roce 2022 bylo už skutečně deptající.

„Přišla v pravý čas,“ těšilo jejich trenéra Jaroslava Novotného.

„Jsem hrozně rád, že jsme to zvládli a ukázali jsme si, že konečně dokážeme vyhrát, byla to hrozně dlouhá doba. Ale věřím, že ta pravá úleva přijde až v květnu,“ uvedl kapitán Jan Jeřábek směrem k jasnému cíli, kterým pro Pardubice zůstává záchrana.

