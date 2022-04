Spokojený Vrba: Mohlo to skončit 6:6. Na Hložkovi stavíme, je výjimečný

Jen pár hodin před výkopem musel řešit kalamitu na obou krajích obranné vozby. Ze zdravotních důvodů vypadli Tomáš Wiesner i Casper Höjer, trenér Pavel Vrba proto vsadil na Michala Sáčka s Ladislavem Krejčím starším. Ukázalo se to jako dobrý tah, Sparta totiž přehrála Slovácko 3:1 a udržela se na dostřel čelu tabulky. „Kdyby to skončilo 6:6, nikdo by se nemohl divit. Šance byly na obou stranách, pro diváka to byl zajímavý zápas. My jsme byli ti šťastnější,“ hodnotil kouč Pražanů.

Na podzim jste na Slovácku prohráli 0:4, teď máte úplně opačné pocity, že?

„To se nedá vůbec srovnat. Na Slovácku jsme prohráli zaslouženě. Tentokrát to bylo atraktivní utkání, obě mužstva myslela víc na útočnou fázi. Kdyby to skončilo 6:6, nikdo by se nemohl divit. Šance byly na obou stranách, pro diváka to byl zajímavý zápas. My jsme byli ti šťastnější.“

A taky efektivnější, znovu jste dvakrát udeřili po standardní situaci. Chystali jste se na ně speciálně?

„Před každým zápasem se připravujeme na postavení soupeře. Na to, co bychom chtěli zahrát. Pak je to na kreativitě hráčů, kteří rozhodují o tom, jak se to kope. Jsou to nacvičené věci, pak je to i o štěstí a schopnosti hráčů, aby byli dostatečně důrazní a prosadili se. To se nám povedlo.“

Byla rozhodujícím momentem duelu chyba Vladislava Levina, po které jste se rychle vrátili do vedení?

„Vždycky jsou momenty, které výsledek ovlivňují. Strašně nám to pomohlo, i my jsme ale udělali chyby, které Slovácko nevyužilo. V prvním poločase nastřelili tyč, tam jsme měli trochu štěstí. Možná jsme byli důraznější a přesnější, proto jsme vyhráli 3:1.“

Navíc se vám to povedlo i bez krajních obránců Tomáše Wiesnera s Casperem Höjerem, které do hry nepustily zdravotní problémy. Jak jste byl s prací obranné linie spokojený?

„Souhra obránců je vždycky důležitá. Když spolu nastupují třicet kol, je to znát, hrají spolu naslepo. Nám tentokrát vypadli dva hráči, jak Krejda tak Sak museli zastoupit. Šli tam kvůli tomu, že jsou to hráči s velkými schopnostmi dopředu. V defenzivě mohli udělat něco lépe, ale v tvořivosti směrem do ofenzivy nám hodně pomáhali.“

Adam Hložek odehrál jubilejní 100. ligový zápas. Co na tenhle milník říkáte?

„Že na něj trenéři byli hodní, když ho stavěli tak mladého. (směje se) Ale vážně, je to výjimečný hráč, v Česku moc takových není. V zápasech to potvrzuje. Je schopen týmu pomoct. Je to hráč, na kterém stavíme. Pro Spartu je strašně důležitý.“

Budete naopak kárat Tomáše Čvančaru, který mohl ve dvou situacích přihrávat spoluhráčům před odkrytou branku a místo toho volil zakončení?

„To jsou ty situace, jaké mělo i Slovácko. Nedali gól, mohli nás potrestat. Šancí bylo na obou stranách moc. Z těch dvou situací musí být alespoň jeden gól, byly to stoprocentní možnost. Když se to nedá, klepeme se pak zbytečně dlouho o výsledek.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33. Hancko, 44. Dočkal, 72. Hložek Hosté: 42. Holzer Sestavy Domácí: Heča – Sáček, Vitík, Hancko, Ladislav Krejčí st. – Pavelka (88. F. Souček), Ladislav Krejčí ml. – Pešek (65. Haraslín), Dočkal (C) (76. Karabec), Hložek (88. Minčev) – Čvančara (76. Pulkrab). Hosté: Nguyen – Tomič (73. Reinberk), Šimko, S. Hofmann (C), Kalabiška (83. Juroška) – Havlík, Ljovin (59. Cicilia) – M. Petržela (59. Kohút), L. Sadílek, Holzer (83. Divíšek) – Jurečka. Náhradníci Domácí: Holec, Gabriel, Souček, Karabec, Pulkrab, Minčev, Haraslín Hosté: Divíšek, Kohút, Vecheta, Juroška, Reinberk, Cicilia, Borek Karty Domácí: Pavelka, Hancko Hosté: L. Sadílek, Divíšek Rozhodčí Szikszay – Hájek, Caletka Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč Návštěva 14 235 diváků

Sparta - Slovácko: Krkolomný zákrok Hofmanna po další spolupráci Hancka a Haraslína

Sparta - Slovácko: Famózní Hanckův křižný pas, Haraslín se vymotal ke střele

Sparta - Slovácko: Skvěle sehraný roh Letenských, Hložek dotlačil na 3:1

Sparta - Slovácko: Čvančara se probil po pravé straně, z úhlu Nguyena nepřekonal

Sparta - Slovácko: Dočkal vypíchl Šimkovu rozehrávku, Čvančarovu ránu lapil Nguyen

Sparta - Slovácko: Perfektní akce domácích, Čvančara po Krejčího centru málem skóroval!

Sparta - Slovácko: Hečův nejistý zákrok, Holzer soupeře málem přehodil

Sparta - Slovácko: Dočkal potrestal šílené Levinovo zaváhání, 2:1!

Sparta - Slovácko: Krásná Kalabiškova patička a Holzer prostřelil Heču! 1:1

Sparta - Slovácko: Hancko si vyskočil nejvýš na Dočkalův centr a překonal Nguyena! 1:0

Sparta - Slovácko: Parádní Hložkova kličkovaná a tutovka volného Tomiče na pravé straně!

Sparta - Slovácko: Pešek vysunul za obranu Čvančaru, který si nepomohl Hložkem

Sparta - Slovácko: Čvančara nedosáhl na Dočkalovu pobídku, Ljovin skočil do Krejčího rány

Sparta - Slovácko: Vitík po Dočkalově centru hlavičkoval z blízka nad bránu

Sparta - Slovácko: Holzera na zadní tyči po Tomičově centru zastavila tyč!

Sparta - Slovácko: Krejčího hlavička Nguyena nezaskočila

Sparta - Slovácko: Čvančara málem přehodil Nguyena, ale ten si se situací poradil