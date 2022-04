Galásek po premiéře v Plzni: Zůstat v Baníku? Nemůžu říct, jak to dopadne

Premiéru v roli hlavního kouče si představoval jinak. Tomáš Galásek přihlížel tomu, jak rozklížený Baník bez několika opor padl v Plzni 1:2. Za přístup k zápasu mužstvo chválil, nelíbily se mu ale individuální chyby, které vedly k brankám domácích. A jak to vypadá s jeho budoucností v Baníku? „Nechci na to teď myslet,“ pravil ostravský trenér a někdejší kapitán národního týmu při hodnocení na pozápasové tiskové konferenci.

Co jste s mužstvem do zápasu v Plzni stihli?

„Celý týden byl hektický, ve středu jsme s Honzou Baránkem a Tomášem Hejdušem (asistenti) převzali mužstvo a začali. Z mé předchozí pozice asistenta jsem měl na léto nějaké plány (Galásek uvažoval o návratu k rodině do Norimberka), teď se situace změnila.“

Takže vydržíte v Baníku?

„V mém rozhodování si musím dát dohromady plusy a minusy, teď nemůžu říct, jak to dopadne. Nějaké myšlenky mám určitě v hlavě, ale do 17.5. (úterý po skončení nadstavby) se ode mě nic jasného nedozvíte. Nechci na to teď myslet a snažím se co nejlépe pracovat s mužstvem.“

Jak chcete tým nastartovat?

„Dohodli jsme se, že převezmu mužstvo do konce sezony. Chci ročník dohrát se ctí, to vědí i hráči, byť to proti silným soupeřům nebude jednoduché. Mužstvo v Plzni ukázalo sílu, musíme být spokojení. Udělali jsme dvě individuální chyby, v takovém případě nemůžeme proti takovému soupeři pomýšlet na vítězství. Podržel nás Lašty (gólman Jan Laštůvka), zápas byl až do úplného konce otevřený, Plzeň za stavu 2:1 znejistěla. Ale je to zasloužená výhra domácích, vytvořili si víc šancí, i když my jsme byli také aktivní. Mužstvo ukázalo tvář, vypadalo to jinak, než naposledy doma s Hradcem (0:0).“

Ale proč jste za celý zápas nevystřelili na bránu, když nepočítáme vlastní gól Milana Havla?

„Plzeň nás přetlačovala v osobních soubojích, měla odražené míče, to byl náš hlavní problém. Měli jsme tam jednu střelu od Kaloče, která šla přes bránu. Téměř jsme se tam dostávali, ale je na čem pracovat. Ale beru také fakt, že Plzeň je velmi kvalitní mužstvo, které nás tam nepustilo.“

Jak jste v náročném týdnu s hráči na tréninku pracovali?

„S kolegy jsme se snažili tréninky odlehčit, hrát víc fotbal, což kluci mohli i za Ondry Smetany (předchozí kouč), ale sami se zbytečně svazovali. Naše snaha v Plzni končila na technických dovednostech, neudrželi jsme balon a byli jsme neustále pod tlakem.“

Z čeho vznikaly vaše individuální chyby?

„Je to o jednotlivci, jak se rozhodne v dané situaci. Rozhodovali jsme se špatně. První gól byl hodně laciný, šlo o balon za obranu s náběhem. Přitom jsme věděli, že to takhle hrají. Do té doby jsme byli v dobrém postavení a situace řešili dobře. Nesmí se nám to stávat. Při standardce hlavičkujeme dozadu místo dopředu… Nemáme teď moc na výběr, jak někoho nahrazovat, hlavně jde o to, abychom se vzchopili. Chyby se stávají, škoda.“

