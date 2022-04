Vrba nechápal: Jsem rozčarovaný. Titul? Tolik bodů už soupeři neztratí

Jaké máte vysvětlení pro tak slabý výkon?

„K prvnímu poločasu nemám žádné vysvětlení. Podali jsme nejhorší výkon za poslední období. Olomouc byla lepší pohybově, zaslouženě vedla. Sami jsme jí to usnadnili, inkasovali jsme zase po standardní situaci. Při prvním gólu tam pak byl odražený balon, takových situací se tam odehrálo víc. Možná jsme to mohli zdramatizovat ve druhém poločase, ale některé situace jsme neproměnili. Výsledek je určitě spravedlivý.“

Pořád jste byli na dostřel čelu tabulky, je to pro vás o to větší rozčarování?

„Pro mě to je obrovské rozčarování. Věděli jsme, že když prohrajeme, ztratíme tím pozici, kterou jsme si v předchozích utkáních vydobyli. Vzhledem k tomu, jak hráli naši soupeři, je ta propast hodně velká. Už to můžeme napravit jen v poháru.“

Titul tedy berete už jako nedosažitelnou metu?

„Naděje je hodně malá. Před výkopem jsme věřili, že to můžeme zdramatizovat. Teď si myslím, že naši soupeři už ve zbytku soutěže tolik bodů neztratí.“

Nezvažoval jste, že ke střídáním přistoupíte už během prvního poločasu?

„Chtěl jsem počkat, ale je pravda, že jsem do toho mohl vstoupit i dřív. Rozhodl jsem se ale takto.“

Jak velkou komplikací bylo vykartování Dávida Hancka i Davida Pavelky, jenž ho potenciálně mohl nahradit ve stoperské dvojici?

„Určitě to zásah byl, oba hráči mohli hrát na stoperu. Jeden z nich by ho určitě hrál. Na druhou máme ve Spartě hráče, o kterých jsme přesvědčení, že by takový zápas měli zvládnout. Takový zápas nám možná ukázal, jak na tom ve skutečnosti jsou. Do druhého poločasu přišel mladý Vydra a zvládl to lépe než někteří zkušení hráči, kteří by nás měli táhnout.“

Olomouc - Sparta: Beneš si vyskočil na Breiteho centr a zvýšil na 2:0! Video se připravuje ...

Velice špatným výkonem se prezentoval Ladislav Krejčí starší. Nebyl risk ho nasadit? Směrem do defenzivy měl velké problémy už proti Slovácku.

„Byl to risk, ale chtěli jsme být po stranách výraznější, aby Krejčí a Wiesner podporovali útočnou fázi. A víc se zapojovali do mezihry. Je pravda, že jsem od Krejčího čekal mnohem víc.“

To samé platí i pro Filipa Součka, že?

„Měl to těžké, ale od první minuty nastoupil poprvé od začátku března. To je snad jediná omluva.“

Ve zbytku sezony bude jasným vrcholem finále MOL Cupu, souhlasíte?

„Je to tak. Ligu využijeme i proto, abychom se na něj připravili. Pohár může některé věci trochu napravit. Bude to pro nás to nejdůležitější utkání.“