Galásek o změně v Baníku: Méně pokynů, více kreativity. Čeho se obává?

Jak vaše premiérové vítězství hodnotíte?

„První poločas jsme začali bojácně – nevím proč. Asi proto, že fanoušci před zápasem volali, že chtějí Baník. Kluky to trochu rozhodilo, ale pak jsme se uklidnili. Dali jsme hezký gól, kdy Fleiši (Jiří Fleišman) našel Davida Buchtu a ten krásně proměnil. Je dobře, že se po dlouhé době trefil, pomůže mu to v sebevědomí. Pak jsme měli dál víc ze hry, vytvořili si náznaky šancí, ale nedohráli je. Buď chyběl centr, nebo finální přihrávka. Jablonec ubránil složité situace a pak se to herně zhoršilo. Provedení nebylo optimální. Druhý poločas bych z naší strany snad ani nehodnotil.“

Proč? Nejste zbytečně až moc kritický?

„Teď jsem kritický, minule jsem byl moc spokojený. Asi nevnímám fotbal, jak bych jako trenér měl... Na můj vkus tam bylo moc ztrát, kvůli kterým jsme byli pod tlakem. Zbytečně jsme se bránili, protože jsme situace neřešili směrem nahoru. Mohli jsme si odpočinout nějakou kolmou přihrávkou, ale to jsme právě nedělali. A jak jsme to v Plzni střídáními oživili, tak teď mi to chybělo.“

Co konkrétně?

„Třeba Šíňas (Matěj Šín) stačil běžecky i silově, ale měl hodně ztrát. To jsme od něj nečekali. A u druhých se mi zase zdálo, že jim chyběla síla. Je anglický týden, čeká nás Sparta, mám trošku obavy, jestli všichni fyzicky vydržíme. Uvidíme v sobotu.“

Baník - Jablonec: Buchta přehodil Hanuše, 1:0 Video se připravuje ...

Nicméně třeba útočník Daniel Smékal fyzicky i rychlostně stačil.

„Klíma se nám vykartoval, tak jsme pracovali s tímto kádrem. Šanci dostal Sméky, byli pro něj i mí asistenti Tomáš Hejdušek s Janem Baránkem. Risk to nebyl, protože nám zbyl jen jeden útočník k dispozici. Porval se s tím velice dobře. Věděl, co má dělat, a zahrál velmi dobře.“

Slabá zakončení po výborně zahraných rozích Fleišmana a Buchty jste mu v pauze nevyčítal?

„Ne, vůbec nic jsem mu neříkal. Asi sám věděl, že měl ty dvě hlavičky zakončit lépe nebo víc prudce. Ale hlavní je, že se do těch šancí vůbec dostal.“

Budete i ve zbytku sezony sázet na mladé odchovance?

„Myslím, že ano, když už jsme se tímhle směrem vydali. Touto cestou chceme jít. Rádi bychom hráli fotbal, byli víc na míči, kombinovali, byli aktivní a flexibilní v útočné řadě. A tihle kluci mají sílu. Vyzařuje z nich pozitivní energie, byla by škoda, kdybychom toho nevyužili.“

Jaké máte plány pro pět zápasů proti elitním soupeřům?

„Cíl je jediný: dohrát sezonu se ctí a zanechat slušný herní dojem. Nedíváme se vlevo, vpravo ani na Slovácko. Chceme zůstat na pátém místě. Zápasy v nadstavbě nejsou obyčejné. Každý profesionální fotbalista se přece musí na Spartu nebo Slavii těšit. Může se ukázat a říct si o další šanci v budoucnu.“

Baník - Jablonec: Smékalovu hlavičku po rohu reflexivně vytáhl Hanuš Video se připravuje ...

Už jste si zvykl v roli hlavního kouče?

„Vnímám to dobře. Myslím, že jsem do toho naskočil v pohodě. Člověk za pochodu poznává, jak by měl asi vše kombinovat. Mám teď v hlavě daleko víc myšlenek než jako asistent. A taky daleko větší zodpovědnost. Naštěstí mám asistenty Hegeho a Baryho, kteří dělají dobrou práci. Analyzují zápasy, pak spolu diskutujeme, aby se i oni naučili vnímat, zda neudělali nějakou chybu. Nebo jestli nešlo něco udělat lépe. Klape nám to, kluci to odlehčují a já mám víc času na mužstvo. Po poradě pak rozhoduju o sestavě.“

A na lavičce už nesedíte, ale celkem emotivně koučujete blízko postranní čáry.

„Emočně je to taky rozdíl, člověk zas vidí fotbal z jiné vzdálenosti. I verdikty rozhodčích. Něco jsem tam komentoval, nesouhlasil, opakovaný záznam mi pak dal za pravdu.“

Spadla z mužstva po šesti zápasech bez výhry křeč?

„Je to o sebevědomí, pohodě, volnosti. Méně pokynů, více kreativity a zapojení vlastní hlavy. Ať hrají i podle sebe, třeba na středního záložníka, který přenese hru zase jinam. Chci, aby všichni chtěli hrát, nabízeli se, jak si žádá moderní fotbal. V týdnu jsme na tom aspoň do určitě míry pracovali.“

Takže problémem Baníku dřív byla svázanost?

„Nemluvím o problémech Baníku, ale o problémech hráčů. Nebyli schopni řešit situace jinak, než jak po nich chtěl trenér. Respektive neřešili je ani tak, jak po nich chtěl trenér. Žádný jiný problém nebyl.“ (úsměv)

Baník - Jablonec: Jaroň mířil na bližší tyč Video se připravuje ...

Pro vás jakožto bývalého skvělého středního záložníka je duo Filip Kaloč, Jiří Boula v současnosti nejlepší volbou? Nebo proč už měsíc nedostal šanci třeba Dominik Janošek?

„Máte pravdu, že je to moje pozice, vyžívám se v tom. Boula s Kaločem jsou takoví dva defenzivní štítové, přeju si, aby měli co nejméně ztrát míčů. Nasazení a přístup jim nemůžu vyčíst, ale trochu jim chybí konkurence. Proto mám v hlavě i jinou variantu. Klidně to prozradím: třeba s Pokorným nebo Takácsem. Nemám problém tam zařadit dalšího stopera, když si zaslouží místo. Boulis vyhrával souboje, ale občas mu chybí kvalita. Dostáváme ji do něj v trénincích prací. Aby si jednou vzal míč on, jednou zase Kali a zásobovali naši útočnou řadu. Rád bych, aby si věřili a věděli, že mohou dát i křížný balon. Tyhle věci jsou pro sebevědomí důležité.“

Chválili jsme Daniela Smékala, ale i Petr Jaroň vypadal solidně, že?

„Určitě. Je to kluk, se kterým často promlouvám. Cítím z něj, že si z toho moc nedělá. Je připraven, vždycky mi chce naznačit, že se mu nohy nerozklepou. Tentokrát se bil, měl tam zajímavé akce. Chyby se odpouští, předvedl velice dobrý výkon.“