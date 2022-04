Kanga vrací úder Rosickému: Byl dobrý fotbalista, teď je špatný manažer

Trvalo to více než měsíc, ale Tomáš Rosický se nakonec odvety Guélora Kangy dočkal. Záložník z Gabonu, který Letnou opustil v roce 2020, se na Twitteru opřel do současného sportovního manažera Sparty – a rozhodně si nebral sevítky: „Byl jsi dobrý fotbalista, ale jsi špatný manažer,“ vzkázal Rosickému Kanga zřejmě v reakci na výrok někdejšího českého reprezentanta, který Afričana v diskuzi s fanoušky označil za „debila“.

Bylo to na konci března. Tomáš Rosický se na setkání s členy „Sparta clubu“ až nezvykle otevřeně – a ne zrovna diplomaticky – vyjádřil na adresu Guélora Kangy: „Jestli je Kanga černý, nebo bílý, to je mi jedno, hlavní je, že to byl strašnej debil,“ prohlásil někdejší hráč Arsenalu o fotbalistovi, který rozděloval i letenské fanoušky.

Kanga nyní prostřednictvím svého twitterového účtu na výpad sparťanského sportovního manažera reagoval. „Tomáši Rosický: víš, že jsem na hřišti vždy odevzdal 100% a fanoušci s tím souhlasí,“ napsal ofenzivní hráč zřejmě v reakci na slova někdejšího šéfa. „Co jsem odešel, klub nevyhrál žádnou trofej. Poslední byla, ještě když jsem hrál za Spartu,“ poukázal Kanga na vítězství letenských v MOL Cupu z roku 2020. Svůj vzkaz zakončil tvrdým soudem: „Byl jsi dobrý fotbalista, ale jsi opravdu špatný manažer.“

Gabonský reprezentant přestoupil do Sparty v lednu 2018 za 25 milionů korun a během dvou a půl let trvajícího angažmá v rudém dresu si část fanoušků získal svými nespornými ofenzivními kvalitami, tu druhou ale dráždil individualistickým přístupem. Jen měsíc po svém příchodu na Letnou například „sebral“ penaltu tehdejší hvězdě Sparty Davidu Lafatovi v zápase s Libercem.

Sparta po středeční prohře 0:2 v Olomouci na závěr základní části FORTUNA:LIGY prakticky přišla o reálnou šanci na zisk mistrovského titulu. Trofej ještě může stejně jako před dvěma lety získat alespoň v MOL Cupu, na začátku května ji čeká finálový souboj na půdě Slovácka.