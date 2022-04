Nový kouč United mohl vést Spartu. Hřebík popsal, proč ho nedoporučil

Jen se potvrdilo to, co britská média brala za hotovou věc už delší dobu. Ten Hag se stane pátým trenérem United po odchodu legendárního Alexe Fergusona v roce 2013. Od té doby mužstvo vedli David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho a Ole Gunnar Solskjaer. Bývalého norského útočníka v listopadu dočasně nahradil Ralf Rangnick, s tím, že pak bude dva roky pracovat v týmu jako poradce.

A teď už je oficiálně známý nový šéf lavičky.

„Stát se trenérem Manchesteru United je velká pocta a jsem z této výzvy nadšený. Znám historii tohoto velkého klubu a vášeň fanoušků. Jsem odhodlaný vybudovat tým, který bude dosahovat úspěchů, jakých si zaslouží,“ podotkl Ten Hag po podpisu smlouvy do roku 2025 s opcí na další sezonu.

Dvaapadesátiletý kouč dosud od roku 2017 vedl Ajax, se kterým získal dva tituly a hrál i semifinále Ligy mistrů. Po triumfu v nizozemské lize sahá i letos, pět kol před koncem drží čtyřbodový náskok. Ještě předtím vedl Utrecht nebo rezervní tým Bayernu Mnichov.

V roce 2015, kdy ještě působil u „béčka“ bavorského giganta, se jeho jméno skloňovalo i ve spojení se Spartou. A jeho příchod do Prahy vlastně nebyl úplně daleko.

„Chtěl do Sparty přijít, byl tu na celodenním semináři o našem prostředí,“ vzpomínal v nedávném pořadu na iSport.cz Dloubák (čas 01:27:50) Jaroslav Hřebík, ředitel sparťanského úseku mládeže.

„Tenkrát dělal Guardiolovi v Bayernu veškerou činnost od juniorky níž, měl to celé na starost. My jsme tam byli na stáži, hodně jsme se seznámili. On by i měl zájem jít trénovat Spartu,“ líčil Hřebík.

Proč to tedy nakonec nedopadlo?

„Když jsem se o tom pak bavil s panem Křetínským, musel jsem mu říct: Pane Křetínský, my na to nejsme připravení. On by tady stejně neuspěl. A myslel jsem tím jednoznačně prostředí. My nemáme nastavené celostní vnímání, jak by měl náš fotbal vypadat,“ poznamenal Hřebík.

Spartu tehdy po odvolání Vítězslava Lavičky nakonec převzal Zdeněk Ščasný, zahraničním koučem se stal až v létě 2017 Andrea Stramaccioni.