Skupina hanby: Kdo ztratí vše? Spadnout můžou i známé značky

Ostrava přece nemůže spadnout. A Olomouc? Co Brno? Velká jména, dlouholetí účastníci nejvyšší fotbalové soutěže. Přesto se poroučeli o patro níž.

Nyní je mohou napodobit další silná jména: ikoničtí Bohemians, vloni třetí Jablonec či Teplice s jedním z nejhezčích stadionů v Česku. Ti všichni spadli po základní části FORTUNA:LIGY do skupiny, v níž se hraje o udržení. Do čísla šest je doplňují v nejlepším postavení se nacházející Zlín, a dva poslední celky tabulky Pardubice s Karvinou. Nejhorší padá rovnou, dva nad ním si zahrají baráž se soky z druhé ligy.

„Holt je třeba sáhnout si do svědomí a začít hrát jako o život. S tímto kádrem je hanba hrát o záchranu. Bude to velmi těžké,“ řekl jablonecký záložník Jakub Považanec.

V tom se shodnou všichni aktéři. Nálada v týmech jede po vzoru hokejových kabin, kde nadstavby a baráže fungují už dlouhá léta. I tam se traduje, že je mnohem složitější usilovat o udržení než útočit na titul.

„V kariéře jsem měl to štěstí, že jsem hrál spíš o tituly než o záchranu. Teď vidím, že můžeme ztratit hodně,“ otřásl se zkušený pardubický středopolař Kamil Vacek. „Jde o budoucnost celého klubu. Proto máme obavy,“ přiznal obránce Jaroslav Zelený, reprezentant v barvách Jablonce.

Jak se může skupina vyvíjet? Je to velmi nečitelné, vždyť Karviná v posledním kole udolala Pardubice a ještě probudila jakous takous naději na únik z poslední figury. Mimo barážové fleky se vyšvihly Teplice, dlouho utopené. Naopak na třinácté místo zapadli Bohemians, kteří nezvítězili devětkrát v řadě.

„Je strašně těžké chodit na trénink. Pořád dokola si říkáme: Další týden, pak další týden. Je to naše práce, ale je to takové nemastné neslané. Pořád si věříme. Je tam pět zápasů, leží tam hodně bodů,“ glosoval zelenobílý záložník Petr Hronek. „Dosud to byla jen hra o postavení v nadstavbě. Teď je to jednoduché, pokud tam nedokážete dvakrát vyhrát a jednou remizovat, tak to stejně nedopadne dobře,“ spočítal trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

První rébus, který se bude řešit, je však zřejmý. Znamenal by jednu jistotu a uklidnění pro zbylou pětici účastníků. Uvidí se, zda Karviná ještě může utéct z posledního místa. Na patnácté Pardubice ztrácí sedm bodů. To je stejné numero jako v případě odstupu Sparty na Slavii. A letenský kouč Pavel Vrba už uznal, že titul je pro jeho mužstvo passé. „Naděje je moc malá,“ pronesl Vrba po prohře v Olomouci.

Pro Karvinou platí to stejné, byť je posílena posledním úspěchem, mimochodem první výhrou na svém stadionu v celé sezoně. „Věříme. Určitě. Nic jiného nám ani nezbývá. Kdybychom nevěřili, můžeme si tady kopat o zeď, ale to určitě nechceme,“ vzkázal protivníkům stoper Petr Buchta.

Jenže k prvnímu duelu přijede nejvýše postavený Zlín, který myslí na co nejrychlejší jistotu záchrany. „Je potřeba, abychom zabrali a neměli velké problémy. Přistoupíme k tomu s plnou vážností a odrazíme se ke klidnějšímu konci,“ reagoval zadák Dominik Simerský.

To je dozajista plán celé šestice, který se však zřejmě hned tak nesplní. Bodové odstupy (s výjimkou Karviné a maličko odskočeného Zlína) jsou velmi těsné. Dvanácté Teplice mají na patnácté Pardubice pouze tříbodový náskok.

„V sobotu prohrajeme a jede se nanovo. Nicméně dvanácté místo je výborné. Co bychom za něj v říjnu, kdy jsme nastupovali, dali. Ale sezona se bude počítat až za pět kol. Sice máme nějaký náskok, ale to ještě nic neřeší,“ prohlásil teplický kouč Jiří Jarošík.

Stejně jsou na tom ostatní. Situace je zamotaná, definitivně jasno bude nejpozději v sobotu 14. května večer.

Systém

Poslední mužstvo konečné tabulky padá přímo do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Patnáctý tým se v baráži poměří s druhým v pořadí druhé ligy, čtrnáctý se třetím. Hraje se na dvě utkání. Zachráněni jsou jedenáctý, dvanáctý a třináctý celek.

Program

1. kolo – sobota 23. 4., 17.00:

Karviná–Zlín, Teplice–Bohemians, Jablonec–Pardubice.

2. kolo – neděle 1. 5., 16.00:

Bohemians–Pardubice, Jablonec–Karviná, Zlín–Teplice.

3. kolo – sobota 7. 5. 16.00:

Teplice–Jablonec, Zlín–Bohemians, Pardubice–Karviná.

4. kolo – úterý 10. 5., 19.00:

Pardubice - Zlín, Karviná - Teplice, Jablonec - Bohemians.

5. kolo – sobota 14. 5., 18.00:

Zlín–Jablonec, Teplice–Pardubice, Bohemians–Karviná.