Bílek chválil oporu: V takových zápasech se ukazuje velikost gólmana

Dobře věděl, že výkon Plzně měl tentokrát k ideálu daleko. Ale do nadstavby o titul vstoupila za tři body. „Je to velmi důležité vítězství,“ lebedil si po výhře 3:1 nad Slováckem trenér Michal Bílek. A to ještě netušil, že Slavia jeho týmu nadělí svým kolapsem na hřišti Hradce Králové krásný dárek…

Čekal jste tak otevřený zápas?

„Především byl pro nás těžký, Slovácko hraje dobře. Sice jsme dali brzo branku, ale pak se soupeř dostal do několika šancí, celkem třikrát nás podržel Jindra Staněk, který podal výborný výkon. Dobře jsme běhali, ale scházel nám větší klid s míčem, nekombinovali jsme tak, jak jsme chtěli. O to jsme radši, že jsme to zvládli, je to velmi důležité vítězství.“

Výkon gólmana Jindřicha Staňka byl klíčový, že?

„V takových zápasech se ukazuje velikost gólmana. V předchozích zápasech toho na něj moc nešlo, dobře jsme bránili. Ale tentokrát měl soupeř tři tutové šance, při kterých Jindra prokázal svoji kvalitu. Podržel nás, potřeboval to i on, protože předtím tolik práce neměl. Pro nás je to super zpráva.“

Pomůže mu to před víkendovým zápasem na Slavii?

„Byl by stejně dobře připravený, i kdyby ty zákroky neměl. Defenziva je zásluha všech hráčů v poli a gólman je tam od toho, aby něco chytil. Každopádně je to pro něj vzpruha.“

Co říkáte výkonu Jeana-Davida Beauguela?

„V minulém zápase nastoupil od začátku Choras a podal vynikající výkon. Oba jsou to pro nás velmi důležití hráči.“

Ano, daří se vám i dobře rozkládat zátěž mezi víc hráčů. To je taky bonus, že?

„Udělali jsme tři změny, z nichž jedna byla vynucená. Kopi nešel kvůli menšímu problému od začátku, místo Holíka hrál Řezník a naskočil i Čermák. Kluci zapadli bez problémů, samozřejmě to je dobře.“