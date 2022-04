Zdrcený slávista Jurásek: Nevím, co na to říct. Komplikace to určitě je

Vyrovnal skóre divokého zápasu - a to krásným gólem z voleje. Jinak ale levý bek David Jurásek musel překousnout prohru své Slavie s Hradcem Králové 3:4. Úřadující mistr nevstoupil do bojů ve skupině o titul podle představ a předpokladů.

Ještě na podzim kopal za Mladou Boleslav. Po zimním přesunu na nablýskanou adresu v Edenu se prosazuje čím dál víc. Proti Hradci Králové v úvodním utkání v boji o titul dal první branku za červenobílé, gólmana Patrika Vízka, jinak hrdinu utkání, překonal šikovným volejem.

Přesto nebyl David Jurásek ani trochu spokojený, naopak na tiskové konferenci odpovídal stroze. Není divu, Slavia se propadla na druhé místi, s Votroky padla 3:4

Dal jste gól. Jste spokojený?

„Ne, radši bych ho vyměnil za tři body.“

I když byl tak pěkný? Nebyl nejhezčí v kariéře?

„Myslím, že ne. Ve druhé lize jsem dal ještě jeden hezčí. A bylo to také proti Hradci.“

Dostali jste čtyři branky. Byli jste v defenzivě tak špatní?

„Chyby se tam objevily. Ale myslím, že si je v týdnu ukážeme, na tréninku budeme mít prostor, abychom je zhodnotili.“

Kde se minely vzaly?

„Nevím, co na to říct. Nevím čím to bylo.“

Nepodcenili jste Hradec?

„To si nemyslím. Byli jsme připraveni dobře psychicky i fotbalově. Jenže oni dali první gól, pak to měli jednodušší. Po vyrovnání přidali další dva a bylo to.“

Je prohra velká komplikace v boji o titul?

„Určitě ano. Ale nevím, jak velká. Chtěli jsme bodovat za tři, nepodařilo se to. Už si nemůžeme dovolit další ztrátu.“

Čeká vás duel s Plzní, vedoucím týmem tabulky. Budete kvůli prohře pod větším tlakem?

„Bude větší, než kdybychom zápas s Hradcem vyhráli. Ale myslím, že to společně všichni zvládneme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13. Vašulín, 34. Kubala, 35. J. Kučera, 58. Vlkanova Hosté: 19. Jurásek, 40. Fila, 73. Kúdela Sestavy Domácí: Vízek – Jakub Klíma, J. Král, Leibl – Mejdr, J. Kučera, Kodeš, F. Novotný – Vlkanova (C) (83. J. Rada) – Kubala (90. Prekop), Vašulín (77. Soukeník). Hosté: O. Kolář – Bah, Hovorka (72. Kúdela), Kačaraba, Jurásek (84. Talovierov) – Holeš, Provod (59. Sor) – Schranz (46. Traoré), Lingr, Olayinka (C) (59. Plavšić) – Fila. Náhradníci Domácí: Mach, Dvořák, Rybička, Prekop, Harazim, Rada, Soukeník Hosté: Mandous, Talovierov, Kúdela, Plavšić, Sor, Hromada, Traoré Karty Domácí: J. Kučera Hosté: Hovorka, Talovierov Rozhodčí Ladislav Szikszay – Tomáš Mokrusch, Dan Vodrážka Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav

