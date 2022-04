INSIDER: Slavia točí hráče až moc, říká Jarolím. Titul může „chytit“ Staněk

Hned první kolo nadstavby nejvyšší fotbalové soutěže obrátilo role Slavie a Plzně, dvou soků v boji o titul. Výhrou 4:3 ve strhujícím zápase se o to postaral Hradec, který znemožnil červenobílou obranu. „Varováním byly už góly, které slávisté dostávali v Evropě,“ myslí si někdejší trenér týmu z Edenu Karel Jarolím. Další host videopořadu Ligový insider se domnívá, že se projevily i nepovedené výměny v základní sestavě. „Přiznám se, že se v tom, podle jakých not zapasovávají hráče do sestavy, nevyznám. Změn je až moc,“ tvrdí a rozebírá situaci rivalů před nedělní konfrontací ve Vršovicích: „Slavia si jednoznačně cestu za titulem zkomplikovala. Hradec ukázal Plzni cestu...“